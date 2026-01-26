في ندوة يقدمها عبد الصبور بدر.. اتحاد الكتاب يناقش «حيوات بنكهة الرمان» لـ«علي الشعالي».. غدا

على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، يستضيف اتحاد كتاب مصر في الثامنة من مساء الغد ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "حيوات بنكهة الرمان" للكاتب الإماراتي علي الشعالي.

يقدم الندوة الزميل عبد الصبور بدر نائب مدير تحرير جريدة الأخبار، في حضور الناقدة الدكتورة هويدا صالح التي تتناول المجموعة القصصية من خلال قراءة نقدية، إضافة إلى حوار مفتوح بين الكاتب والجمهور.

"حيوات بنكهة الرمان" هي مجموعة قصصية تسعى إلى تذوق الحياة، والاقتراب من فسيفسائها العظيمة بعدسة فاحصة، لا إلى المركز إنما إلى الهوامش المنسية أكثر الأحيان، حيث يعيش أناس عاديون؛ شخصيات مدمجة في قماشة العالم بعناية، لا يلتفت إليها أحد، إلا أنها تعمل على تحقيق حلمها الخاص، أو على الأقل زحزحة كوابيس جاثمة، أكان ذلك بالانتصار على الأرق والجوع والأوهام والظمأ، أم الاشتباك مع أسئلة التهميش والفقر والخيانة، أم معالجة الهجرة القسرية بما يليق بها من حيل النسيان، والتذكّر التحويلي والانتقائي.

تغوص نصوص المجموعة في النفس البشرية التي لطالما سعت الفنون كافة لفهم كُنهِها، وتثير التساؤلات حول معضلة البطل، مفكّكةً للمجتمع الحداثي وشبهاته.

كما تجمع بين الواقعية والسوريالية، والفضول تجاه مستقبل كوكبنا الجامح والغامض، وتقدم تلك الحيوات اللاذعة بشخصياتها التي لا يمكن تجاهل أثرها.

يذكر أن علي الشعالي هو شاعر وروائي وناشر إماراتي، تخرّج في برنامج الكتابة الدولي بجامعة آيوا، وحاصل على زمالة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. يحمل درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية، إضافةً إلى شهادة مهنية في إدارة المشاريع.

أنتج مجموعة من الإصدارات الأدبية، ومنها خمس مجموعات شعرية وأعمالاً سردية متنوعة، كان آخرها رواية بعنوان "اسمي عليا، وهذا أبي".

نال أعماله المرموقة جائزة العويس للإبداع، وتوج بلقب شاعر العام في مهرجان الشارقة للشعر العربي 2024.

كما تُرجمت مجموعته الشعرية "للأرض روحٌ واحدة" إلى عدة لغات، من بينها الإسبانية والتركية واليونانية.