الحجز ينتهي خلال ساعات.. كيف تحصل على شقة عبر منصة مصر العقارية؟
ضغط أمريكي على إسرائيل.. فتح معبر رفح ودخول حكومة غزة خلال 48 ساعة
الإفتاء: أفضل وقت لإخراج العقيقة يكون في اليوم الـ7 من الولادة.. وهذا حكم تركها
أحمد موسى: الضغوط علينا كبيرة واللي هيقرب هيشوف الوش التاني| فيديو
أحمد موسى: محاولات مكثفة لفرض التهجير على مصر والدولة تواجه المخطط بإرادة صلبة
الطقس غدا.. نشاط رياح وأتربة وفرص أمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
متوسط سعر الدولار في مصر ختام الإثنين
أحمد موسى: لا مبررات أمام نتنياهو لاستمرار إغلاق رفح والمعبر المصري مفتوح منذ البداية
أحمد موسى: مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض والدولة ثابتة على موقفها
أحمد موسى: مصر لم تغلق معبر رفح.. ولن تسمح بالتهجير
الداخلية تكشف حقيقة اقتحام قوة أمنية لمنزل مواطن بأسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في ندوة يقدمها عبد الصبور بدر.. اتحاد الكتاب يناقش «حيوات بنكهة الرمان» لـ«علي الشعالي».. غدا

غلاف المجموعة
غلاف المجموعة

على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، يستضيف اتحاد كتاب مصر في الثامنة من مساء الغد ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "حيوات بنكهة الرمان" للكاتب الإماراتي علي الشعالي.
يقدم الندوة الزميل  عبد الصبور بدر نائب مدير تحرير جريدة الأخبار، في حضور الناقدة الدكتورة هويدا صالح التي تتناول المجموعة القصصية من خلال قراءة نقدية، إضافة إلى حوار مفتوح بين الكاتب والجمهور.

"حيوات بنكهة الرمان" هي مجموعة قصصية تسعى  إلى تذوق الحياة، والاقتراب من فسيفسائها العظيمة بعدسة فاحصة، لا إلى المركز إنما إلى الهوامش المنسية أكثر الأحيان، حيث يعيش أناس عاديون؛ شخصيات مدمجة في قماشة العالم بعناية، لا يلتفت إليها أحد، إلا أنها تعمل على تحقيق حلمها الخاص، أو على الأقل زحزحة كوابيس جاثمة، أكان ذلك بالانتصار على الأرق والجوع والأوهام والظمأ، أم الاشتباك مع أسئلة التهميش والفقر والخيانة، أم معالجة الهجرة القسرية بما يليق بها من حيل النسيان، والتذكّر التحويلي والانتقائي.
تغوص نصوص المجموعة في النفس البشرية التي لطالما سعت الفنون كافة لفهم كُنهِها، وتثير التساؤلات حول معضلة البطل، مفكّكةً للمجتمع الحداثي وشبهاته.

 كما تجمع بين الواقعية والسوريالية، والفضول تجاه مستقبل كوكبنا الجامح والغامض، وتقدم تلك الحيوات اللاذعة بشخصياتها التي لا يمكن تجاهل أثرها.

يذكر أن علي الشعالي هو شاعر وروائي وناشر إماراتي، تخرّج في برنامج الكتابة الدولي بجامعة آيوا، وحاصل على زمالة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. يحمل درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية، إضافةً إلى شهادة مهنية في إدارة المشاريع.
أنتج مجموعة من الإصدارات الأدبية، ومنها خمس مجموعات شعرية وأعمالاً سردية متنوعة، كان آخرها رواية بعنوان "اسمي عليا، وهذا أبي".
نال أعماله المرموقة جائزة العويس للإبداع، وتوج بلقب شاعر العام في مهرجان الشارقة للشعر العربي 2024.
كما تُرجمت مجموعته الشعرية "للأرض روحٌ واحدة" إلى عدة لغات، من بينها الإسبانية والتركية واليونانية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 معرض القاهرة الدولي حيوات بنكهة الرمان علي الشعالي عبد الصبور بدر الدكتورة هويدا صالح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

