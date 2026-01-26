الإفراج عن 9 أسرى فلسطينيين ومستشفى شهداء الأقصى يستقبلهم

أعلن مستشفى شهداء الأقصى بوسط قطاع غزة استقباله تسعة أسرى فلسطينيين أحياء أفرجت عنهم دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشال جثة آخر رهينة محتجزة في القطاع.

الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

وجاء في بيان صادر عن المستشفى: "وصل تسعة معتقلين فلسطينيين من غزة إلى المستشفى قبل قليل عبر فرق الصليب الأحمر، بعد أن أفرجت عنهم قوات الاحتلال اليوم"، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اعترف جيش الاحتلال ، بالفشل في حماية الإسرائيليين بعد استعادة آخر رهينة إسرائيلي من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية بعد مرور 843 يومًا من العدوان على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال "اليوم تم إعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات من قطاع غزة إلى إسرائيل"، مضيفا "في صباح يوم فرحة التوراة، الموافق 7 أكتوبر 2023، فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته الأساسية - حماية مواطني دولة إسرائيل، وتسللت منظمات من قطاع غزة إلى أراضي الدولة وقتلت أكثر من 1200 شخص، واختطفت 251 مدنياً وجندياً ومقيماً أجنبياً، ومنذ ذلك اليوم، نهض الجيش الإسرائيلي واستعاد توازنه، مُلبياً واجبه الأخلاقي في إعادة المختطفين".

وأشار جيش الاحتلال في بيانه إلى أنه أبلغ عائلة المقاتل من منظمة ياسم، الرائد ران غويلي، بأنه تم التعرف على هوية فقيدهم وإعادته إلى إسرائيل، وبذلك اكتملت عودة جميع المختطفين، الأحياء منهم والأموات، من قطاع غزة.

وتسائل قائلا "يتحمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية والالتزام باستيعاب وتطبيق دروس السابع من أكتوبر والمضي قدماً نحو النمو، انطلاقاً من التزامه الكامل بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها، وضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر أبداً".

وأكد جيش الاحتلال في بيانه مقتل 924 جندياً من جنوده وما يقرب من 20 ألف جريح من ضحايا القتال الذين أصيبوا جسدياً ونفسياً دفاعاً عن دولة الاحتلال.