دياب اللوح يستقبل الكتاب والأدباء الفلسطينيين المشاركين بمعرض القاهرة للكتاب

استقبل سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير دياب اللوح، الكتّاب والأدباء الفلسطينيين المشاركين في فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بحضور المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين ناجي الناجي، وممثل وزارة الثقافة حسام أبو النصر، ولفيف من الكتّاب والأدباء والمثقفين.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول سبل تنسيق الجهود من أجل استنهاض القطاع الثقافي الفلسطيني في مصر، وبناء جسور تواصل ثقافي وفكري وفني مع مكونات المجتمع المصري، بما يعزز الرواية الفلسطينية الحقيقية، ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الحراك الثقافي الفلسطيني.

ورحب السفير دياب اللوح بالحضور، موجّهًا تحية إجلال وإكبار لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، من الصامدين والأسرى والجرحى والشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن. وأكد أن تكاتف الأدوار بين روافد الفكر والثقافة والأدب والشعر والفن الفلسطيني أسهم في تشكيل لوحة ثقافية متناغمة كان لها دور فاعل في مناصرة القضية الفلسطينية، إلى جانب صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام.

وأوضح أن رواد الفكر والثقافة نجحوا في تدويل الحقيقة الفلسطينية وتجسيد أصل الصراع على أرض الواقع، ما أسهم في كسب تأييد الرأي العام العالمي، وأثر في تغيير الوعي الجمعي، وتعزيز مواقف الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني.

كما أكد أن فلسطين تمر في مرحلة مفصلية تتطلب تضافر جهود العقول المبدعة والمفكرة، والعمل جنبًا إلى جنب عبر أدوات القوة الناعمة لاستنهاض المشهد الثقافي الفلسطيني، وحفظ الإرث الفكري والثقافي، وتوحيد الجبهة الثقافية في مواجهة محاولات التزييف التي تستهدف عدالة القضية الفلسطينية من قبل قوة الاحتلال.

وشدد السفير دياب اللوح على أهمية ترتيب الأولويات، وتحقيق التوافق الوطني الفلسطيني، بما يتيح لكافة فئات الشعب العمل المشترك لاستنهاض الواقع الفلسطيني الراهن، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، التي انطلقت من عمق النكبة، وشقّت طريقها بدماء أبناء الشعب الفلسطيني الطاهرة، لتكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني