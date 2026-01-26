غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الدورية والفعالة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة من القطاع غير الحكومي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والالتزام بالقانون.

واصلت مديرية الصحة بالبحيرة حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، حيث قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري بالمرور على 143 منشأة طبية خاصة متنوعة بنطاق المحافظة

وأسفرت الحملات عن تنفيذ 11 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تعمل بدون ترخيص بالإضافة إلى استصدار 23 قرار غلق أخرى جار تنفيذها.

كما تم فحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها إلى جانب توجيه 25 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات غير الجسيمة مع منحها مهلة لتلافي الملاحظات وتصويب أوضاعها.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات ويتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لضمان التطبيق الكامل للقانون مع الاستمرار في دعم وتشجيع المنشآت الملتزمة على تطوير أدائها بما يحقق تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.