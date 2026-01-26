لأول مرة منذ 2014.. غزة خالية من الرهائن الإسرائيليين أحياء وأموات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين استعادة جثة الرهينة الأخير في غزة، مما يمهد الطريق لانطلاق المرحلة التالية من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

غزة خالية من الرهائن الإسرائيليين

ولأول مرة منذ 2014 يخلو قطاع غزة، من أي رهينة إسرائيلية سواء أحياء أو أموات حيث استعاد جيش الاحتلال كل الرهائن، بحسب ما أفادت به شبكة بي بي سي البريطانية.

وكان جيش الاحتلال يبحث عن الرقيب أول ران غفيلي منذ بدء وقف إطلاق النار مع حماس في أكتوبر الماضي، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة غفيلي بأنها "إنجاز استثنائي".

وبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات البحث عن غفيلي في مقبرة صباح الأحد. وأعلن الجناح العسكري لحماس أنه زود الوسطاء "بجميع التفاصيل والمعلومات" حول مكان وجود غفيلي.

وأفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل ستعيد فتح معبر غزة الحدودي الرئيسي مع مصر فور انتهاء عملية البحث عن غفيلي وإعادته.

استعادة رفات أخر رهينة إسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له استعادة رفيلي، قائلاً: "وفقًا للمعلومات والاستخبارات المتوفرة لدينا، فإن الرقيب أول (احتياط) ران رفيلي، أحد مقاتلي قوات يمام، البالغ من العمر 24 عامًا وقت استشهاده، سقط في معركة صباح يوم 7 أكتوبر 2023، ونُقل جثمانه إلى قطاع غزة.

وبهذا، يكون جميع الرهائن من قطاع غزة قد عادوا."

وقال نتنياهو إنه أرسل جنودًا إلى غزة لإعادة الرهائن وهزيمة حماس.

فتح معبر رفح

ويُعدّ فتح معبر رفح الحدودي خطوة مهمة تالية، لكن ثمة قضايا شائكة أخرى لا بد من مواجهتها.

تعليقا على عودة جثمان غفيلي، نشر ترامب على منصة "تروث سوشيال": "تم استعادة آخر جثة رهينة في غزة. وهكذا، استعدنا جميع الرهائن العشرين الأحياء، وجميع القتلى! عمل رائع!".

وقال ترامب إن "معظم الناس اعتبروا ذلك أمرًا مستحيلًا"، وهنأ "فريقه العظيم من الأبطال".

كان من المفترض أن تُعيد حماس جميع الرهائن، أحياءً كانوا أم أمواتًا، في غضون ٧٢ ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. استغرقت العملية وقتًا أطول بكثير، ولكن في النهاية تم تسليم ٢٠ رهينة إسرائيليًا حيًا وجثث ٢٧ رهينة إسرائيليًا وأجنبيًا، ولم يتبق سوى غفيلي في عداد المفقودين.

كان الشرطي أحد الرهائن الـ 251 الذين احتُجزوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

أُطلق سراح معظم الرهائن أحياءً على مدار العامين التاليين مقابل 250 أسيرًا فلسطينيًا و1718 معتقلًا من غزة.