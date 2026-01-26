قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لدينا أسطول عسكري ضخم قرب إيران

ترامب
ترامب
ناصر السيد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع أكسيوس في مقابلة يوم الاثنين بأن الوضع مع إيران "متقلب" لأنه أرسل "أسطولاً ضخماً" إلى المنطقة، لكنه يعتقد أن طهران ترغب فعلاً في التوصل إلى اتفاق.

وتقول مصادر مطلعة على الوضع إن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد. ومن المرجح أن يجري المزيد من المشاورات هذا الأسبوع، وأن تُعرض عليه خيارات عسكرية إضافية.

وستتعزز هذه الخيارات بوصول حاملة طائرات ضاربة إلى المنطقة وقد دخلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) يوم الاثنين.

أشار ترامب في المقابلة إلى قراره بإرسال "لينكولن"، مضيفا "لدينا أسطول ضخم بالقرب من إيران. أكبر من أسطول فنزويلا".

ورفض مناقشة الخيارات التي قدمها له فريق الأمن القومي، أو أي منها يفضله.

وكاد ترامب أن يأمر بشن ضربة على أهداف تابعة للنظام الإيراني في وقت سابق من هذا الشهر رداً على مقتل آلاف المتظاهرين إلا أنه أرجأ القرار، وفي الوقت نفسه نقل قوات عسكرية إلى المنطقة. 

ويقول مسؤولون في البيت الأبيض إن خيار الهجوم لا يزال مطروحاً.

