خطة لإجلاء السائحين في إسرائيل حال إغلاق الأجواء بسبب التصعيد مع إيران

قال المدير العام لوزارة السياحة الإسرائيلية، مايكل يتسحاقوف، إن الوزارة أعدت بالفعل سيناريو طوارئ لإجلاء السياح الأجانب الموجودين في إسرائيل في حال إغلاق المجال الجوي نتيجة تصعيد محتمل مع إيران.

وأوضح يتسحاقوف أن عدد السياح الموجودين داخل إسرائيل يبلغ حاليا نحو 42 ألف شخص، وفق بيانات سلطة السكان، وأن الأعداد تُرصد يوميا، وأشار إلى أن البيانات لا تشمل الإسرائيليين مزدوجي الجنسية الذين يعدون من الناحية العملية ضمن فئة الزائرين.



وأضاف أن الخطة ليست جديدة وأن العمل عليها بدأ قبل أسابيع في ضوء استخلاص الدروس من أحداث سابقة، مؤكدا أن الوزارة وضعت إجراءات داخلية تتيح تتبع السياح والتواصل معهم ونقلهم عند الضرورة، سواء عبر الفنادق أو عبر وسائل تنظيم أخرى.



وقال: "نحن لا نتوقع مشكلة، لكن علينا أن نكون مستعدين، لدينا القدرة التشغيلية للتحرك فورا إذا فُرض إغلاق للأجواء، الجميع يعرف ما يجب القيام به في تلك اللحظة."



كما أشار إلى أن الوزارة الإسرائيلية جهزت مواد إعلامية مسبقة بلغات متعددة لتسهيل التواصل خلال الطوارئ، وأن لدى السلطات معلومات الاتصال بمعظم الوافدين إلى البلاد بحكم إجراءات الدخول.