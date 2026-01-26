انطلاق قافلة بيطرية مجانية بمحافظة دمياط

أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط برئاسة الدكتور فتحى عبد العال عن انطلاق قافلة بيطرية مجانية غدًا الثلاثاء، بقرية العنانية بدمياط

تُعد القافلة استمرارًا للدور الخدمي والمجتمعي لمديرية الطب البيطري بدمياط في دعم صغار المربين، وتقديم الخدمات البيطرية المجانية بالمناطق الريفية، وبالتعاون مع كلية الطب البيطري – جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومستشفى بروك الخيري لعلاج الفصيلة الخيلية

وتُقدم القافلة خدمات الكشف والعلاج البيطري المجاني و الإرشادات والتوصيات الصحية للمربين و دعم الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي