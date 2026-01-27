قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب بمراجعة آليات قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة

إسلام التلوانى، عضو مجلس النواب
إسلام التلوانى، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكد  النائب إسلام التلوانى عضو مجلس النواب عن المصرين فى الخارج  أن تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب هدف وطني مشروع، ولا خلاف على حق الدولة في حماية اقتصادها ودعم الصناعة المحلية.

وتابع قائلا: إلا أن طريقة تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الشخصية أثارت تساؤلات مشروعة لدى قطاع واسع من المواطنين، وخاصة المصريين العاملين بالخارج.

وأضاف أن  المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح وسيلة اتصال أساسية وأداة عمل وتعليم وخدمات رقمية، ومن ثم فإن تحميل المواطن عبئًا ماليًا مرتفعًا على هاتفه الشخصي، دون تفرقة واضحة بين الاستخدام الفردي والاستيراد التجاري، يطرح إشكالية تتعلق بالعدالة الضريبية والتناسب بين العبء والغاية.

وأشار عضو مجلس النواب الي  أن المصريين بالخارج، الذين يمثلون أحد أعمدة دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المستمرة، يستحقون معاملة تراعي أوضاعهم الخاصة، تنفيذًا لما أقره الدستور من التزام الدولة برعاية مصالحهم وربطهم بالوطن، وليس مساواتهم بالتاجر أو المهرب في المعاملة الجمركية.

وطالب  الحكومة بمراجعة آليات تطبيق القرار، ودراسة إقرار استثناءات أو تسهيلات واضحة للهواتف الشخصية، ووضع نظام أكثر عدالة يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحماية الصناعة الوطنية، وحق المواطن في معاملة منصفة لا ترهقه بأعباء غير مبررة.

إسلام التلوانى مجلس النواب الهواتف المحمولة جمارك ضرايب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

الذهب

الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ترشيحاتنا

هشام سليم

ذكرى ميلاده.. قصة إصابة هشام سليم بالسرطان واللحظات الأخيرة فى حياته

اسما شريف منير

أسما شريف منير: الشيطان حاول يقنعني إن التزامي سبب أزماتي

عبلة سلامة

عبلة سلامة تحذر متابعيها: صفحتي مكان محترم والاحترام غير قابل للتفاوض

بالصور

هند صبري فى جلسة تصوير لصالح مجلة GQ

هند صبرى
هند صبرى
هند صبرى

منها الصداع والتعب وتساقط الشعر.. أعراض بسيطة لكنها أول إنذار لمرض خطير

أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد