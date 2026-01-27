عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعزز صفوفه بـ6 صفقات مؤثرة

أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري، أن النادي مر بفترة صعبة على الصعيد المالي قبل توليه المسؤولية، لكنه استطاع مع الإدارة الحالية تجاوز الأزمة وتدعيم الفريق بعدة صفقات نوعية.

وأوضح السقا، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت" في برنامج «ملعب أون» مع الإعلامي سيف زاهر، أن الاتحاد نجح في التعاقد مع ستة لاعبين مؤثرين، من بينهم أفشة ودونجا، مؤكدًا أن هذه الصفقات رغم قلة عددها، تمثل إضافة قوية للفريق في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الفريق يضم لاعبين مميزين بالفعل، لكنه ما زال بحاجة لدعم مركز المهاجم الصريح لتعزيز القدرة الهجومية.

وتطرق السقا إلى دور الثنائي فادي فريد وجون إيبوكا، مؤكدًا أنهما يقدمان مستويات مميزة ويساهمان بشكل كبير في أداء الفريق، مشددًا على استمرار النادي في البحث عن حلول لتدعيم مركز رأس الحربة خلال الفترة المقبلة.