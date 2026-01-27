تكثيف حملات النظافة في قرى بيلا بكفر الشيخ.. صور

واصلت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، متابعتها الميدانية المكثفة لأعمال النظافة العامة بالمدينة والقرى التابعة، ضمن تحرك تنفيذي منظم يستهدف إحكام السيطرة على منظومة النظافة والارتقاء بالمشهد الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت المدينة والقرى تنفيذ حملات موسعة لرفع المخلفات من نقاط التجميع والشوارع الرئيسية والفرعية، ونقلها إلى المقلب العمومي المعتمد، بالتوازي مع أعمال إزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة، بما يضمن الحفاظ على حرم الطريق العام وتحقيق السيولة المرورية.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة للحالة العامة للنظافة والانضباط داخل الشوارع والميادين والأحياء الداخلية، مع التعامل الفوري مع أية مظاهر سلبية قد تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على الصحة العامة.

وأكدت رئيس مدينة بيلا، أنّ الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل مع الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية وكافة الوحدات القروية، وأسفرت عن رفع كفاءة الطرق، وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات على جانبيها، بما يسهم في تحسين البيئة والحد من مسببات الأمراض، ويعكس صورة حضارية تليق بأهالي مركز ومدينة بيلا.

وشددت «بركات»، على أن أعمال النظافة مستمرة دون توقف، مع متابعة لحظية على مدار اليوم، وتكليف فرق العمل بالتعامل السريع مع أي شكاوى، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة داخل المدينة والقرى التابعة.