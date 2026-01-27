فريق عمل مسلسل حق ضايع يواصل التصوير للعرض في الماراثون الرمضاني

يواصل فريق العمل بمسلسل (حق ضايع) العمل علي مدار الساعة، وكان ماسبيرو قد أعلن عودته للإنتاج الدرامي بعد توقف دام أكثر من ١٠ سنوات .

يجري تصوير مسلسل "حق ضايع" بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والمسلسل إنتاج مشترك مع شركة "إكسيليفون فيلم " للمنتج عوض ماهر.

وشهد عدد من قيادات ماسبيرو بدء تصوير المسلسل حيث حضر المخرج مجدي لاشين أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمد الجوهري رئيس التليفزيون، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج ، وغادة الفقي رئيس قطاع الأخبار، وسامي العزالي عضو مجلس الهيئة الوطنية للإعلام ، ووليد حسن نائب رئيس التليفزيون، والمخرجة أميرة سالم نائب رئيس قطاع الأخبار . ومن قطاع الإنتاج جيهان رزق مدير عام التخطيط بانتاج الفيديو، ومدير الإنتاج عادل سالم.

وأعرب الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام مجدي لاشين عن سعادته بعودة الانتاج الدرامي بماسبيرو، وعن كون مسلسل "حق ضايع" 15 حلقة قال ان الأصل في الأعمال الدرامية 13 حلقة فقط، وأن زيادة الأعمال إلى 30 حلقة لم يكن الأصل بل ظهرت حديثاً مع أعمال مثل "ليالي الحلمية وغيرها"، وأكد أن هناك أعمال درامية أخرى ينتجها ماسبيرو قريباً.

مسلسل "حق ضايع" بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، لوسي، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، ملك قورة، رنا سماحة، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، اخراج محمد عبدالخالق، يشرف على الإنتاج اسلام فؤاد سليم.

إن عودة قطاع الإنتاج بماسبيرو مرة أخرى تأكيد على دور ماسبيرو التاريخي في تشكيل وجدان وعقل المصريين وتأكيد على دوره الوطني في الحفاظ على الهوية المصرية والقيم ومحاربة الأفكار المتطرفة على كافة المستويات.