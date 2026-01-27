قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
تقارير رقابية: قيادات في وزارة الزراعة صرفت رواتب لـ أسماء وهمية| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

في إنجاز جديد يعكس الحضور المتنامي لمؤسسات التعليم العالي المصرية على الساحة الدولية، فازت ست جامعات مصرية بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ في إطار برنامج Interreg NEXT MED، وذلك بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

ويُنسق المشروع من قبل الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، ويضم ائتلافًا دوليًا متعدد الجنسيات يشمل مؤسسات وشركاء من عدة دول، من بينها مصر وقبرص وفرنسا والأردن ولبنان وفلسطين، بما يعكس الطابع الدولي والتكاملي للمشروع.

ويهدف مشروع EUSEEDS إلى إنشاء مراكز تعليمية متخصصة داخل الجامعات المشاركة، تسهم في تنمية مهارات الطلاب، لا سيما في مجالات قابلية التوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن فوز الجامعات المصرية بهذا المشروع الأوروبي يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مؤسسات التعليم العالي المصرية، ويؤكد نجاح جهود الدولة في دعم تدويل التعليم، وتعزيز مشاركة الجامعات في المشروعات الدولية التي تربط التعليم بالابتكار ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء قدرات الطلاب والخريجين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأكدت الدكتورة وفاء الشربيني، مستشار الوزير للمنظمات الدولية ومشروعات التعاون الدولي، أن “مشروع EUSEEDS يمثل فرصة هامة للجامعات المصرية لتوسيع خبراتها الدولية، وتعزيز مهارات الطلاب في مجالات حيوية مثل التوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي، بما يعكس قدرة التعليم العالي المصري على المنافسة الإقليمية والدولية.”

وجاء اختيار الجامعات المصرية عقب منافسة دولية وإقليمية قوية، شهدت مراحل تقييم متعددة شملت مراجعة أولية للطلبات، وتقييمًا فنيًا للعروض المقدمة من عدد كبير من الجامعات، أعقبها إجراء مقابلات مع الجامعات المؤهلة، قبل الإعلان عن المؤسسات الفائزة.

وشهد المشروع عقد الاجتماع التنسيقي الأول لجميع الشركاء الفائزين في بيروت يومي 26 و27 نوفمبر بصيغة هجينة، إيذانًا بالانطلاق الرسمي للتنفيذ المشترك، وتضم الجامعات المصرية الفائزة جامعة عين شمس، وجامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، وجامعة قناة السويس، وجامعة دمنهور، وجامعة المنصورة، بما في ذلك جامعة المنصورة الأهلية.

ويؤكد هذا الفوز المكانة المتقدمة للجامعات المصرية داخل الفضاء الفرنكوفوني، ويجسد الدعم المستمر من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية لتعزيز التكامل والتعاون الأكاديمي، وترسيخ الشراكة مع مصر باعتبارها أحد الشركاء الدوليين البارزين في المجالات التعليمية والبحثية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

داليا البحيري

داليا البحيري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة

علي قد الحب

عرض مسلسل على قد الحب على روتانا دراما

بوستر الفيلم

طرح فيلم crime 101 بالسينمات فبراير المقبل

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

بعد التشكك فى جمالها .. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجى تكشف عن انوثتها

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

