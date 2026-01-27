6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي

في إنجاز جديد يعكس الحضور المتنامي لمؤسسات التعليم العالي المصرية على الساحة الدولية، فازت ست جامعات مصرية بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ في إطار برنامج Interreg NEXT MED، وذلك بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

ويُنسق المشروع من قبل الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، ويضم ائتلافًا دوليًا متعدد الجنسيات يشمل مؤسسات وشركاء من عدة دول، من بينها مصر وقبرص وفرنسا والأردن ولبنان وفلسطين، بما يعكس الطابع الدولي والتكاملي للمشروع.

ويهدف مشروع EUSEEDS إلى إنشاء مراكز تعليمية متخصصة داخل الجامعات المشاركة، تسهم في تنمية مهارات الطلاب، لا سيما في مجالات قابلية التوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن فوز الجامعات المصرية بهذا المشروع الأوروبي يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات مؤسسات التعليم العالي المصرية، ويؤكد نجاح جهود الدولة في دعم تدويل التعليم، وتعزيز مشاركة الجامعات في المشروعات الدولية التي تربط التعليم بالابتكار ومتطلبات سوق العمل.

وأوضح الوزير أن هذا الإنجاز يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء قدرات الطلاب والخريجين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وأكدت الدكتورة وفاء الشربيني، مستشار الوزير للمنظمات الدولية ومشروعات التعاون الدولي، أن “مشروع EUSEEDS يمثل فرصة هامة للجامعات المصرية لتوسيع خبراتها الدولية، وتعزيز مهارات الطلاب في مجالات حيوية مثل التوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي، بما يعكس قدرة التعليم العالي المصري على المنافسة الإقليمية والدولية.”

وجاء اختيار الجامعات المصرية عقب منافسة دولية وإقليمية قوية، شهدت مراحل تقييم متعددة شملت مراجعة أولية للطلبات، وتقييمًا فنيًا للعروض المقدمة من عدد كبير من الجامعات، أعقبها إجراء مقابلات مع الجامعات المؤهلة، قبل الإعلان عن المؤسسات الفائزة.

وشهد المشروع عقد الاجتماع التنسيقي الأول لجميع الشركاء الفائزين في بيروت يومي 26 و27 نوفمبر بصيغة هجينة، إيذانًا بالانطلاق الرسمي للتنفيذ المشترك، وتضم الجامعات المصرية الفائزة جامعة عين شمس، وجامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، وجامعة قناة السويس، وجامعة دمنهور، وجامعة المنصورة، بما في ذلك جامعة المنصورة الأهلية.

ويؤكد هذا الفوز المكانة المتقدمة للجامعات المصرية داخل الفضاء الفرنكوفوني، ويجسد الدعم المستمر من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية لتعزيز التكامل والتعاون الأكاديمي، وترسيخ الشراكة مع مصر باعتبارها أحد الشركاء الدوليين البارزين في المجالات التعليمية والبحثية.