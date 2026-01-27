وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الفائزين من الوزارة بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة والتي نظمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث فازت وزارة التضامن الاجتماعى بجوائز في فئة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب ومراكز التأھيل الاجتماعي.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي، وهم المركز الأول مركز التأهيل الشامل بدمياط، والمركز الثانى مكتب التأهيل الاجتماعي بحلوان والمركز الثالث مكتب التأهيل الاجتماعى باخميم سوهاج، بالإضافة إلى تكريم الأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مروة عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين، والأستاذة هند اللاهي مدير عام الخدمات التأهيلية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود الفائزين، مطالبة بالاستمرار على نفس المستوى من الكفاءة والأداء المتميز بما يعود بالفائدة على المواطنين وكذلك الاستمرار في حصد الجوائز المتقدمة.

ومن جانبهم عبر المكرمون عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي ومنحهم شهادات تكريم على ما حققوه من نجاح، مؤكدين أنهم سيستمرون على نفس المستوى المتميز من العمل من أجل تقديم كل ما يفيد الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية فى إطار الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعد هذه هى النسخة الرابعة للجائزة.