قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمر مجرد رقم.. أساطير كرة القدم تتحدى الزمن وتعيد كتابة التاريخ في الملاعب
فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة
مواعيد بدء الدراسة والامتحانات|تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني 2026 بالمدارس
بسبب مشهد درامي.. التمريض تستغيث بالرئيس للحفاظ على كرامة العاملين بالمهنة
الوزراء: مصر أكبر دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2025
مدبولي: تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 الآن
رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى كليوباترا ويؤكد: يقدم خدمات بمعايير عالمية
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الرابعة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
عبد الوكيل ابو القاسم

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الفائزين من الوزارة بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة والتي نظمت  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث فازت وزارة التضامن الاجتماعى بجوائز في فئة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب ومراكز  التأھيل الاجتماعي.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي، وهم المركز الأول  مركز  التأهيل الشامل بدمياط، والمركز الثانى مكتب التأهيل الاجتماعي بحلوان والمركز الثالث مكتب التأهيل الاجتماعى باخميم سوهاج، بالإضافة إلى تكريم الأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة مروة عبد اللاه مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين، والأستاذة هند اللاهي مدير عام الخدمات التأهيلية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود الفائزين، مطالبة بالاستمرار على نفس المستوى من الكفاءة والأداء المتميز  بما يعود بالفائدة على المواطنين وكذلك الاستمرار في حصد الجوائز المتقدمة.

ومن جانبهم عبر المكرمون عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي ومنحهم شهادات تكريم على ما حققوه من نجاح، مؤكدين أنهم سيستمرون على نفس المستوى المتميز من العمل من أجل تقديم كل ما يفيد الأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية فى إطار الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعد هذه هى النسخة الرابعة  للجائزة.

التضامن مايا مرسي التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

محافظ البنك المركزي يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة في الذكاء الاصطناعي للمصرفيين

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

نقل 101.3مليـون طن متري بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية خلال 2024/2025

جانب من الحدث

خالد عباس: العاصمة الجديدة تعتمد على معايير الاستدامة والرقمنة في التخطيط والتنفيذ

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد