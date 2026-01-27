قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
حملة حذف متزايدة تطال تطبيق تيك توك.. فما السبب؟

تطبيق التيك توك
تطبيق التيك توك
لمياء الياسين

قام عدد ملحوظ من مستخدمي تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة مؤخرًا بحذف التطبيق بعد تحديثات طرأت على شروط الخدمة وقد ظهرت هذه التغييرات فجأةً ودون سابق إنذار للعديد من المستخدمين، وسرعان ما أصبحت موضوعًا للنقاش على الإنترنت. ورغم تباين ردود الفعل، فقد أثار التحديث اهتمامًا متجددًا بقضايا استخدام البيانات وملكية البيانات والثقة بها.

تحديث مفاجئ 

أفادت شركة "سينسور تاور" المتخصصة في أبحاث السوق، إلى أن متوسط ​​عمليات حذف التطبيق اليومية قد ارتفع وذلك بنسبة قد تقارب 150% خلال الأيام الخمسة الماضية وذلك مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفي يوم الخميس الماضي، قد أعلنت تيك توك عن تأسيسها لمشروع مشترك وذلك لضمان استمرار عمل التطبيق في الولايات المتحدة تحت القيادة الأميركية الجديدة. وعيّنت الشركة لأدم بريسر، كرئيس تنفيذي سابق وذلك لعمليات تيك توك، وكرئيساً تنفيذياً للمشروع المشترك.

على الجانب الآخر قدعبّر بعض المستخدمين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن شكوكهم حول تلك المشروع المشترك الجديد وذلك بعد مطالبتهم بالموافقة على سياسة خصوصية مُحدّثة.

تطبيق التيك توك

أشارت منشورات عديدة إلى بنود في السياسة الجديدة قد تُحدد أنواع البيانات التي يقوم التطبيق بجمعها، بما في ذلك بعض المعلومات الحساسة مثل "أصلك العرقي أو الإثني"،  وجنسيتك أو وضعك كمهاجر، أو بعض معلوماتك المالية.

ضجة تطال مواقع  التواصل

وبرغم الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أن هذه البنود ليست جديدة، إلا أنها تتضمن نسخة مؤرشفة من السياسة قد تعود إلى أغسطس 2024 الأحكام نفسها.

ويبدو أن هذه المخاوف قد أثرت سلباً على الرأي العام وذلك حول التطبيق بعد الإعلان عن المشروع المشترك، مما قد يساهم في ارتفاع ملحوظ في العديد من عمليات إلغاء التثبيت وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

تطبيق تيك توك تطبيقات التواصل الاجتماعي المنصات الرقمية مشروع مشترك وسائل التواصل الاجتماعي أنواع البيانات نسخة مؤرشفة تيك توك

