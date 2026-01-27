وزارة الشئون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن أدوار انعقاد جلسات النواب

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا توعويًا جديدًا بعنوان "توعية وتواصل.. أدوار انعقاد مجلس النواب وأيام الجلسات.. أدوار الانعقاد العادية وغير العادية والطارئة.. من له حق الدعوة للانعقاد؟.. ومن يحدد موعد الجلسات.. إنفوجراف".

قالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ ان المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شدد على استمرار ضخ المحتوى السياسي التوعوي بانتظام بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب، بحيث يكون هذا المحتوى حزءًا لا يتجزأ من عمل الوزارة، للاضطلاع بدورها في التواصل السياسي.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن المستشار محمود فوزي، يتابع مع الفريقين القانوني والإعلامي بالوزارة انتظام العمل في المحتوى السياسي التوعوي، من حيث دقة المعلومات وتوثيقها ومراجعتها بشكل قانوني سليم، ومن زاوية الإعلام تقدم للمواطن في صيغة تتميز بالسلاسة، حتى يتمكن المواطن من معرفة حقوقه وواجباته السياسية بدقة وسهولة ويسر.