لا تهاون مع المخالفين.. رئيس ٦ أكتوبر يقود حملة بالحي الأول وتنفيذ ٨ قرارات سحب بالمنطقة الصناعية

قاد المهندس محمد عادل، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، سلسلة من الحملات المكبرة التي استهدفت أحياء ومحاور المدينة المختلفة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي للحسم للمخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

أسفرت الجهود الميدانية التي أشرف عليها رئيس الجهاز، بحضور السادة نواب رئيس الجهاز ومسؤلى القطاعات والازالات والإشغالات، عن تحقيق النتائج التالية:

تم تنفيذ قرارات لوحدات مخالفة، مع إعادة الشيء لأصله وتحويل وحدات سكنية كانت قد استُغلت في أنشطة غير مرخصة إلى غرضها السكني الأصلي.

تم تنفيذ ٨ قرارات سحب واسترداد لقطع أراضٍ وما عليها من منشآت لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات المقررة.

كما أوضح رئيس الجهاز ان حملات الإشغالات شملت تمشيط الحي الأول والمحاور الرئيسية بالمدينة، وأسفرت عن تم رفع كافة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين التي تعيق حركة المرور وتسيء للمظهر العام.

تم التحفظ علي عدد

17اسطوانه غاز كبيره ، عدد واحد كمبروسر هواء، عدد واحد كلارك يدوي ، عدد5طفايه 5 ك وتم إيداع المضبوطات مخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمه فى هذا الشأن

أكد المهندس محمد عادل أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات بنائية أو تغيير في النشاط، مشدداً على استمرار هذه الحملات بشكل دوري لفرض الانضباط واستعادة هيبة القانون في كافة قطاعات المدينة.

الجدير بالذكر تم تنفيذ تلك الحملات بتنسيق كامل مع الساده شرطة التعمير ورجال الأمن الإداري بالجهاز، لضمان تنفيذ القرارات بكل حزم وحسم.