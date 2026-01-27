إقبال كثيف على جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت القاعة رقم (5) المخصصة لجناح الطفل ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا جماهيريًا كثيفًا منذ الساعات الأولى لفتح أبواب المعرض، حيث تحولت القاعة إلى مساحة نابضة بالحياة تجمع بين الترفيه والتثقيف، في مشهد عكس اهتمام الأسر المصرية بتنمية وعي الأطفال منذ الصغر.

وتوافد عدد كبير من الأطفال بصحبة ذويهم على الجناح، الذي قدم محتوى متنوعًا يناسب مختلف الأعمار، ما بين كتب الأطفال المصورة، وقصص تنمية المهارات، والكتب التعليمية المبسطة، وسط أجواء احتفالية أقرب إلى الكرنفال الثقافي.

وشارك في جناح الطفل عدد كبير من دور النشر الخاصة والمكتبات المتخصصة في أدب الطفل، والتي حرصت على طرح خصومات كبيرة على إصداراتها، بهدف تشجيع القراءة وجعل الكتاب في متناول جميع الفئات، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من أولياء الأمور.

ولم يقتصر الإقبال على الكتب فقط، بل شهد الجناح عروضًا متنوعة على ألعاب تنمية مهارات الأطفال، التي تجمع بين التعلم والترفيه، وتسهم في تطوير القدرات الذهنية والإبداعية لدى الصغار، ما زاد من حالة الزحام داخل القاعة.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد أكبر المعارض الثقافية في المنطقة العربية، إذ يستقطب سنويًا مئات الآلاف من الزوار من مختلف المحافظات، في ظل تنظيم متطور وخدمات رقمية موسعة تهدف إلى تسهيل تجربة الزيارة، وتقديم محتوى ثقافي متكامل يناسب جميع الفئات العمرية.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 رسميًا يوم 21 يناير 2026، على أن يبدأ استقبال الجمهور اعتبارًا من الخميس 22 يناير 2026، ويستمر حتى 3 فبراير 2026، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة المنظمة.