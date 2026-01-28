خبير: زيارة وزير خارجية الأردن لمصر تؤكد متانة التنسيق العربي بين البلدين

علّق الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، على زيارة وزير الخارجية الأردني إلى مصر، مؤكدًا أن الزيارة تهدف إلى إعادة التأكيد على قوة الائتلاف العربي والتنسيق المشترك بين القاهرة وعمان، في ظل الضغوط والتحديات الإقليمية المتصاعدة التي تواجه البلدين، مشيرًا إلى أن الطرفين يدركان طبيعة النوايا الإسرائيلية تجاه المنطقة.

وأوضح عاشور، خلال مداخلة ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن النية الحقيقية لإسرائيل تتمثل في التنصل من اتفاقية السلام أو التحايل على بنودها لتحقيق أهدافها في قطاع غزة، وهو ما يستدعي تنسيقًا مكثفًا بين مصر والأردن لمواجهة هذه التحديات والحفاظ على مسار السلام.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن آليات التنسيق بين القاهرة وعمان تقوم على مبدأ “الضغط مقابل الضغط”، بهدف الحفاظ على الثوابت الرئيسية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أهمية العمل المشترك لضمان التمسك بالسلام العادل والحقوق الفلسطينية، دون تقديم تنازلات تمس مصالح أي طرف.