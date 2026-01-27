قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
برلمان

بحضور الأمين العام.."مستقبل وطن" يلتقي هيئته البرلمانية بالنواب لمناقشة آليات التنسيق الحزبي

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعها التنظيمي الأول مع أعضاء هيئتها البرلمانية بمجلس النواب، في إطار حرص الحزب على توحيد الرؤى والتنسيق التام بين الهيئة البرلمانية، لتعزيز الأداء التشريعي، من خلال آليات التنسيق الحزبي داخل الهيئة البرلمانية، بما يضمن استخدام الأدوات الرقابية، لتحقيق رضاء المواطنين، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش وكيل مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ونواب رئيس الحزب، والأمناء العموم المساعدين بالحزب، وعدد من الأمناء المركزيين، فضلاً عن نواب رئيس الهيئة البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية عن الحزب بمجلس النواب، ومنسقي وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في المحافظات كافة.

وفي البداية، أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن الأهداف والرؤية داخل حزب مستقبل وطن واحدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ خطوات واضحة ومحددة، والعمل على تطبيق الآليات اللازمة لتحقيق مستهدفات الحزب، الذي تقع على عاتقه مسؤولية وطنية كبيرة تستوجب العمل المؤسسي والمنظم، وعدم السماح بأي تهاون في الأداء، في إطار المسؤولية أمام الوطن والدولة المصرية، كما استعرض اختصاصات الهيكل التنظيمي للهيئة البرلمانية داخل مجلس النواب بما يعزز الأداء الحزبي، مؤكدًا على عدم التهاون حال عدم الالتزام والانضباط الحزبي.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الحضور مسؤولية حزب مستقبل وطن الوطنية خلال المرحلة الحالية، والدور المنوط بنوابه في دعم الدولة المصرية من خلال أداء تشريعي ورقابي منضبط، مؤكدين أن الانضباط والالتزام الحزبي يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على قوة الحزب ومكانته.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن البرلمانية بمجلس النواب الهيئة البرلمانية

