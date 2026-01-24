مستقبل وطن : كلمة الرئيس في عيد الشرطة خارطة طريق شاملة لمستقبل الدولة المصرية

أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74 جاءت شاملة وعميقة، وتعكس بوضوح رؤية الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، سواء على مستوى الداخل أو في محيطها الإقليمي والدولي، مشددًا على أن الكلمة اتسمت بالصدق والوضوح والمسؤولية، ووضعت النقاط فوق الحروف في عدد من القضايا الجوهرية.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان، اليوم السبت، أن تأكيد الرئيس السيسي على أن التطرف لن يجد في مصر مأوى، وأن وعي الشعب يمثل حائط الصد الأول أمام الفتن ومحاولات زعزعة الاستقرار، يعكس إيمان القيادة السياسية بالدور المحوري للمواطن المصري، باعتباره الشريك الأساسي في حماية الدولة وصون مقدراتها، لافتًا إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن تماسك الشعب ووعيه كان العامل الحاسم في إفشال مخططات الفوضى والإرهاب.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن حديث الرئيس السيسي عن دعم الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتقسيم دول المنطقة، يؤكد ثبات الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وحرص الدولة المصرية على الحفاظ على وحدة وسلامة الدول الوطنية، في مواجهة مخططات التفتيت التي لم تجلب للمنطقة سوى الدمار وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس مسؤولية مصر الإقليمية ودورها المحوري في دعم الأمن القومي العربي.

وأضاف أن رفض الرئيس السيسي القاطع لفكرة إنشاء ميليشيات أو كيانات موازية للجيوش الوطنية، يمثل رسالة بالغة الأهمية، خاصة في ظل ما شهدته بعض الدول من انهيار مؤسساتها نتيجة تغليب السلاح خارج إطار الدولة، مشددًا على أن الجيش الوطني هو صمام الأمان لأي دولة، وأن الحفاظ على مؤسسات الدولة القوية والمتماسكة هو السبيل الوحيد للاستقرار والتنمية.

وأكد أن تأكيد الرئيس على أن الدولة تمضي بعزيمة لا تنكسر، وأن الإصلاح يتم بهدوء ودون هدم المؤسسات، يعكس فلسفة متزنة في إدارة شؤون الدولة، تقوم على الإصلاح التدريجي والبناء على ما تحقق، وليس القفز في المجهول، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في مسار الدولة ويبعث برسائل طمأنة للمجتمع بأكمله.

ولفت إلى أن حديث الرئيس عن أهمية النقد الذاتي الأمين باعتباره أساسًا لإصلاح المؤسسات، مع التأكيد على محاسبة كل مسؤول، يعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وبناء جهاز إداري كفء يستجيب لتطلعات المواطنين ويضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وفيما يتعلق بدعوة الرئيس لدراسة وتجربة تشريعات تحمي الأطفال من مخاطر التكنولوجيا، اعتبر القيادي بحزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن هذا الطرح يعكس وعيًا مبكرًا بتحديات العصر الرقمي، وحرصًا على حماية الأجيال الجديدة من الآثار السلبية غير المنضبطة للتكنولوجيا، في إطار يوازن بين التطور والحفاظ على القيم المجتمعية.

واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن دعوة الرئيس إلى بناء منظومة متكاملة تدعم تلاحم مؤسسات الدولة مع الشعب، مع التشديد على ضرورة الأخذ بالأسباب ورفع مستوى الوعي، تمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أن كفاءة الأجهزة الأمنية، كما أكد الرئيس، تظل ركيزة أساسية في دعم أمن واستقرار الدولة، في ظل التحديات المتسارعة التي تواجهها المنطقة، وهو ما يستوجب الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة.