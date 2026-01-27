بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس .. أسامة كمال: تيك توك شربت شاي بالياسمين

قال الإعلامي أسامة كمال إن الاتهامات الموجهة إلى منصة تيك توك بشأن تقييد انتشار مقاطع فيديو توثق مقتل مواطن أمريكي في مدينة مينيابوليس، تعكس شكوك واسعة حول دور المنصات الرقمية في التحكم بالمحتوى السياسي.

وأضاف كمال، في برنامجه مساء dmc، المذاع عبر قناة dmc؛ مساء الثلاثاء؛ أن عددًا كبيرًا من المستخدمين اشتكوا من بقاء مقاطع الفيديو قيد المراجعة لساعات أو ضعف انتشارها بشكل لافت، وهو ما دفع حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، إلى اتهام "تيك توك" صراحة بفرض رقابة على المحتوى المنتقد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنه تحقق بنفسه من حالات حذف لمحتويات معارضة.

وأشار إلى أن رد المنصة، المملوكة لشركة «بايت دانس»، جاء بتبرير تقني، أرجعت فيه ما حدث إلى خلل فني ناتج عن انقطاع الكهرباء في أحد مراكز البيانات، تسبب في انهيار متسلسل للأنظمة، مؤكدة أن المشكلة عامة وغير موجهة لمحتوى بعينه، وهو ما علّق عليه كمال ساخرًا بأن الشركة رضخت للضغوط الأمريكية وشربت شاي بالياسمين، بعد دخولها في ترتيبات تضمن أغلبية ملكية لشركاء أمريكيين.

وفي سياق أوسع، شدد أسامة كمال على أن ما تشهده مدينة مينيابوليس "ليس حادثة فردية، ولا خطأ شرطة، ولا لحظة غضب"، بل هو – على حد وصفه – "وجه معتاد لمنظومة تتحدث عن القيم، وتطبق القانون بالرصاص".

يأتي ذلك في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي أليكس بريتي (37 عامًا) برصاص ضباط فدراليين من وكالة الهجرة والجمارك في مينيابوليس، وسط احتجاجات يومية تشهدها المدينة منذ حادثة إطلاق نار سابقة وقعت في السابع من يناير، وأسفرت عن مقتل رينيه غود (37 عامًا)، على بُعد ميل واحد تقريبًا من موقع الحادث الأخير.