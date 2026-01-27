قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس .. أسامة كمال: تيك توك شربت شاي بالياسمين

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال
هاجر ابراهيم

قال الإعلامي أسامة كمال إن الاتهامات الموجهة إلى منصة تيك توك بشأن تقييد انتشار مقاطع فيديو توثق مقتل مواطن أمريكي في مدينة مينيابوليس، تعكس شكوك واسعة حول دور المنصات الرقمية في التحكم بالمحتوى السياسي.

وأضاف كمال، في برنامجه مساء dmc، المذاع عبر قناة dmc؛ مساء الثلاثاء؛ أن عددًا كبيرًا من المستخدمين اشتكوا من بقاء مقاطع الفيديو قيد المراجعة لساعات أو ضعف انتشارها بشكل لافت، وهو ما دفع حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، إلى اتهام "تيك توك" صراحة بفرض رقابة على المحتوى المنتقد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنه تحقق بنفسه من حالات حذف لمحتويات معارضة.

وأشار إلى أن رد المنصة، المملوكة لشركة «بايت دانس»، جاء بتبرير تقني، أرجعت فيه ما حدث إلى خلل فني ناتج عن انقطاع الكهرباء في أحد مراكز البيانات، تسبب في انهيار متسلسل للأنظمة، مؤكدة أن المشكلة عامة وغير موجهة لمحتوى بعينه، وهو ما علّق عليه كمال ساخرًا بأن الشركة رضخت للضغوط الأمريكية وشربت شاي بالياسمين، بعد دخولها في ترتيبات تضمن أغلبية ملكية لشركاء أمريكيين.

وفي سياق أوسع، شدد أسامة كمال على أن ما تشهده مدينة مينيابوليس "ليس حادثة فردية، ولا خطأ شرطة، ولا لحظة غضب"، بل هو – على حد وصفه – "وجه معتاد لمنظومة تتحدث عن القيم، وتطبق القانون بالرصاص".

يأتي ذلك في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي أليكس بريتي (37 عامًا) برصاص ضباط فدراليين من وكالة الهجرة والجمارك في مينيابوليس، وسط احتجاجات يومية تشهدها المدينة منذ حادثة إطلاق نار سابقة وقعت في السابع من يناير، وأسفرت عن مقتل رينيه غود (37 عامًا)، على بُعد ميل واحد تقريبًا من موقع الحادث الأخير.

أسامة كمال تيك توك مقاطع فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

انقطاع المياه

غدا الأربعاء.. قطع المياه عن مدينة أشمون في المنوفية

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب الرياضة يختتم النسخة الـ11 من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بدمياط

انقلاب ونش

تضرر سيارة عقب انقلاب ونش لنقل الأثاث في المنوفية | صور

بالصور

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد