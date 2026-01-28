قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمات مؤثرة .. محمد عبدالمنعم يعود بعد إصابة الرباط الصليبي ويشارك بأول مران له مع نيس|صور
البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة
مكفرات الذنوب في ليلة النصف من شعبان.. لا تفوت ثوابها
تهديد علني.. وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة ضد رئيسة فنزويلا
أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق
دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها
عائلتان من «ترينداد» و«توباجو» تقاضيان «ترامب» بسبب قصف قارب فنزويلي
‏الأذكار الحافظة في كل زمان ومكان .. من واظب عليهما لم يضره شيء
ترامب: كوبا ستنهار قريبًا .. ويكشف عن السبب
«جنبي وونسي وسندي».. مي عز الدين تُهنئ زوجها أحمد تيمور بعيد ميلاده برسالة مؤثرة
«شوبير» يكشف: الأهلي يقترب من ضم مهاجم أجنبي.. ورحيل جراديشار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مزيد من التراجع .. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

شهدت أسعار الدولار تراجع تدريجي امام الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر، وتشير التوقعات إلى مزيد من الانخفاض خلال العام الجاري .

ووفقا للتوقعات، من المقرر أن يتراجع سعر الدولار خلال العام بنحو 6%.

وعلى مدار الاسبوع الجاري، انخفض سعر صرف الدولار بنحو 50 قرشا 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء 28-1-2025 في جميع البنوك .


أسعار الدولار في البنوك 


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.00 جنيه للشراء و  47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 


 
سعر الدولار في بنك مصر 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 47.00 جنيه للشراء و  47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنوك 

سعر الدولار في بنك نكست47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.99 جنيه للشراء و 47.09 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 46.99 جنيه للشراء و  47.09 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك HSBC 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في كريدي أجريكول 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية  47.00 جنيه للشراء – 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.00 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.
 

الدولار الجنيه أسعار الدولار أسعار الدولار اليوم الاربعاء البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

الذهب

الذهب ضرب| تطور جديد في الأسعار بالسوق المحلي.. تفاصيل

أرشيفية

إخطار سفارات 7 دول لحضور التحقيقات مع المتهمين الأجانب في عصابة كتيبة الإعدام

الزمالك

الزمالك يحصل على 450 مليون جنيه لسداد ديون أرض النادي القديمة

ترشيحاتنا

الزمالك

محمود وفا حكمًا لمباراة الزمالك وبتروجت بدوري نايل اليوم

الدوري الالماني

فيردر بريمن يحقق انتصاراً على ضيفه هوفنهايم بهدفين في الدوري الألماني

مورينيو

مورينيو: أربيلوا بمثابة إبني وليس مجرد لاعب سابق

بالصور

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد