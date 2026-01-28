مفاجأة .. آيفونك القديم يشتغل iMessage 2026!

كشفت سامسونج في بيان رسمي عبر موقعها الإخباري عن إصدار حصري جديد من هاتف Galaxy Z Flip7 مخصص بالكامل للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، ويحمل اسم Galaxy Z Flip7 Olympic Edition.

أوضحت الشركة أن هذا الإصدار سيقدم لما يقرب من 3800 لاعب ولاعبة من حوالي 90 دولة، ليكون رفيقهم طوال فترة المنافسات من حياة القرية الأولمبية وحتى لحظات التتويج.

تصميم بألوان الأولمبياد

أعلنت سامسونج أن الهاتف يأتي بتصميم خاص بلون أزرق مميز يغطي الواجهة الخلفية للزجاج، مع إطار معدني ذهبي يعكس روح السعي إلى الميداليات وأجواء منصة التتويج.

أوضحت الشركة أن الجهاز سيستخدم أيضًا في لحظات “صورة النصر” الرسمية على منصات التتويج، حيث سيمكن الرياضيين من التقاط صور سيلفي تذكارية باستخدام الكاميرا المزدوجة الخلفية التي تضم مستشعرًا بدقة 50 ميجابكسل وآخر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

أشارت سامسونج إلى أن الهاتف يدعم أوضاع تصوير خاصة مثل Dual Recording لتسجيل ما تراه الكاميرا الأمامية والخلفية في نفس الوقت، مع إمكان الاستفادة من وضعية الطي لالتقاط زوايا تصوير مختلفة.

تطبيقات وخدمات مدمجة لدعم الرياضيين

أوضحت سامسونج أن Galaxy Z Flip7 Olympic Edition يأتي مع حزمة تطبيقات وخدمات جاهزة مصممة لدعم الرياضيين في القرية الأولمبية وخلال المنافسات.

أكدت الشركة أن الهاتف يوفر شريحة eSIM بمساحة 100 جيجابايت من بيانات 5G مجانًا، إلى جانب إمكانية الوصول إلى بطاقات رقمية وخدمات داخل تطبيق Samsung Wallet مثل مفتاح مشروبات مجاني من كوكاكولا يمكن استخدامه في ماكينات البيع داخل القرى الأولمبية.

أشارت سامسونج إلى دمج تطبيق Athlete365 في ميزة Now Brief المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ليحصل اللاعبون على تحديثات سريعة عن جداول المنافسات وأخبار الأولمبياد، بالإضافة إلى تطبيقات رسمية أخرى مثل تطبيق الألعاب الأولمبية Olympic Games، وخط الاتصال IOC Hotline، وتطبيق Pinquest لتحسين تجربة الإقامة والأداء داخل القرية.