قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلمات مؤثرة .. محمد عبدالمنعم يعود بعد إصابة الرباط الصليبي ويشارك بأول مران له مع نيس|صور
البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة
مكفرات الذنوب في ليلة النصف من شعبان.. لا تفوت ثوابها
تهديد علني.. وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة ضد رئيسة فنزويلا
أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق
دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها
عائلتان من «ترينداد» و«توباجو» تقاضيان «ترامب» بسبب قصف قارب فنزويلي
‏الأذكار الحافظة في كل زمان ومكان .. من واظب عليهما لم يضره شيء
ترامب: كوبا ستنهار قريبًا .. ويكشف عن السبب
«جنبي وونسي وسندي».. مي عز الدين تُهنئ زوجها أحمد تيمور بعيد ميلاده برسالة مؤثرة
«شوبير» يكشف: الأهلي يقترب من ضم مهاجم أجنبي.. ورحيل جراديشار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة .. آيفونك القديم يشتغل iMessage 2026!

Galaxy Z Flip7
Galaxy Z Flip7
احمد الشريف

كشفت سامسونج في بيان رسمي عبر موقعها الإخباري عن إصدار حصري جديد من هاتف Galaxy Z Flip7 مخصص بالكامل للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، ويحمل اسم Galaxy Z Flip7 Olympic Edition. 

أوضحت الشركة أن هذا الإصدار سيقدم لما يقرب من 3800 لاعب ولاعبة من حوالي 90 دولة، ليكون رفيقهم طوال فترة المنافسات من حياة القرية الأولمبية وحتى لحظات التتويج.

تصميم بألوان الأولمبياد

أعلنت سامسونج أن الهاتف يأتي بتصميم خاص بلون أزرق مميز يغطي الواجهة الخلفية للزجاج، مع إطار معدني ذهبي يعكس روح السعي إلى الميداليات وأجواء منصة التتويج. 

أوضحت الشركة أن الجهاز سيستخدم أيضًا في لحظات “صورة النصر” الرسمية على منصات التتويج، حيث سيمكن الرياضيين من التقاط صور سيلفي تذكارية باستخدام الكاميرا المزدوجة الخلفية التي تضم مستشعرًا بدقة 50 ميجابكسل وآخر فائق الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

 أشارت سامسونج إلى أن الهاتف يدعم أوضاع تصوير خاصة مثل Dual Recording لتسجيل ما تراه الكاميرا الأمامية والخلفية في نفس الوقت، مع إمكان الاستفادة من وضعية الطي لالتقاط زوايا تصوير مختلفة.

تطبيقات وخدمات مدمجة لدعم الرياضيين

أوضحت سامسونج أن Galaxy Z Flip7 Olympic Edition يأتي مع حزمة تطبيقات وخدمات جاهزة مصممة لدعم الرياضيين في القرية الأولمبية وخلال المنافسات. 

أكدت الشركة أن الهاتف يوفر شريحة eSIM بمساحة 100 جيجابايت من بيانات 5G مجانًا، إلى جانب إمكانية الوصول إلى بطاقات رقمية وخدمات داخل تطبيق Samsung Wallet مثل مفتاح مشروبات مجاني من كوكاكولا يمكن استخدامه في ماكينات البيع داخل القرى الأولمبية. 

أشارت سامسونج إلى دمج تطبيق Athlete365 في ميزة Now Brief المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ليحصل اللاعبون على تحديثات سريعة عن جداول المنافسات وأخبار الأولمبياد، بالإضافة إلى تطبيقات رسمية أخرى مثل تطبيق الألعاب الأولمبية Olympic Games، وخط الاتصال IOC Hotline، وتطبيق Pinquest لتحسين تجربة الإقامة والأداء داخل القرية.

Galaxy Z Flip7 هاتف Galaxy Z Flip7 سامسونج Flip7 Olympic Edition Galaxy Dual Recording Galaxy Z Flip7 Olympic Edition Samsung Wallet

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

الذهب

الذهب ضرب| تطور جديد في الأسعار بالسوق المحلي.. تفاصيل

أرشيفية

إخطار سفارات 7 دول لحضور التحقيقات مع المتهمين الأجانب في عصابة كتيبة الإعدام

الزمالك

الزمالك يحصل على 450 مليون جنيه لسداد ديون أرض النادي القديمة

ترشيحاتنا

الفنان حسن فؤاد

حسن فؤاد: الاقتراب من عمالقة الموسيقى شكل وعيي الفني وأرابيسك محطة فارقة في مشواري

الإعلامي سهير شلبي

سهير شلبي: الحنين للماضي يمنح راحة نفسية ويخفف ضغوط الحياة

الفنانة فادية عبد الغني

فادية عبد الغني: أدواري في نوستالجيا الفن الجميل شكّلت ملامح شخصيتي الفنية

بالصور

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء
أهم أسباب زيادة وزن البطن عند النساء

وداعًا لرائحة الزفارة في الدجاج.. 5 طرق فعّالة لضمان طعم نظيف في مطبخك

طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج
طرق فعّالة لإزالة رائحة الزفارة في الدجاج

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد