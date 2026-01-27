قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بحجم الجيب.. إصدار حصري من Galaxy Z Flip7 للأولمبياد بميزات لم يسبق لها مثيل

هاتف Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition
هاتف Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition
أطلقت سامسونج إصدارًا خاصًا من هاتف Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، وهو مصمم خصيصًا للرياضيين المشاركين في هذا الحدث.

 وتُعدّ سامسونج شريكًا عالميًا للألعاب الأولمبية منذ فترة طويلة، وتقدم هذا الجهاز كهدية لآلاف الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين. إليك أهم مواصفاته.

هاتف Galaxy Z Flip 7

بينما تتشابه المواصفات الأساسية مع هاتف Galaxy Z Flip 7 العادي، يتميز هذا الإصدار بمظهر جديد جريء وإضافات مصممة خصيصًا للرياضيين. 

 من ناحية المواصفات، فيشترك الإصدار الأولمبي مع نظيره القياسي في التصميم القابل للطي، ويتميز بشاشة مرنة ونظام كاميرا مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل. كما سيجد الرياضيون غطاءً شفافًا مصممًا خصيصًا مع لمسات مغناطيسية ونقوش 

هاتف Galaxy Z Flip 7

ميزات برمجية

لا يقتصر هذا الإصدار على المظهر فقط، فقد زودته سامسونج بميزات برمجية مصممة خصيصًا مدعومة بتقنية Galaxy AI، بهدف تسهيل حياة الرياضيين أثناء المنافسات. وتشمل هذه الميزات ما يلي:

-مترجم فوري: ترجمة فورية على الجهاز بدون إنترنت.
-موجز اليوم: ملخص يومي للجداول الزمنية والتذكيرات وإحصائيات اللياقة البدنية.
-مساعد الصور: تحرير الصور المعزز بالذكاء الاصطناعي.
-التسجيل المزدوج: التقاط كل من البيئة المحيطة وردود فعل الرياضي في وقت واحد.
بالإضافة إلى ذلك، يلعب الهاتف دورًا محوريًا في مبادرة "سيلفي النصر" الجديدة، التي تتيح للفائزين بالميداليات التقاط صور احتفالية على منصة التتويج، وهي ميزة تُطلق لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. ولضمان استمرار اتصال الرياضيين، تُقدم سامسونج 100 جيجابايت من بيانات eSIM بتقنية الجيل الخامس، وخدمات مُحمّلة مسبقًا مفيدة مثل تطبيق الألعاب الأولمبية الرسمي، Athlete365، وبطاقات دخول رقمية عبر محفظة سامسونج

