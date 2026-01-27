بحجم الجيب.. إصدار حصري من Galaxy Z Flip7 للأولمبياد بميزات لم يسبق لها مثيل

أطلقت سامسونج إصدارًا خاصًا من هاتف Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، وهو مصمم خصيصًا للرياضيين المشاركين في هذا الحدث.

وتُعدّ سامسونج شريكًا عالميًا للألعاب الأولمبية منذ فترة طويلة، وتقدم هذا الجهاز كهدية لآلاف الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين. إليك أهم مواصفاته.

هاتف Galaxy Z Flip 7

بينما تتشابه المواصفات الأساسية مع هاتف Galaxy Z Flip 7 العادي، يتميز هذا الإصدار بمظهر جديد جريء وإضافات مصممة خصيصًا للرياضيين.

من ناحية المواصفات، فيشترك الإصدار الأولمبي مع نظيره القياسي في التصميم القابل للطي، ويتميز بشاشة مرنة ونظام كاميرا مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل. كما سيجد الرياضيون غطاءً شفافًا مصممًا خصيصًا مع لمسات مغناطيسية ونقوش

هاتف Galaxy Z Flip 7

ميزات برمجية

لا يقتصر هذا الإصدار على المظهر فقط، فقد زودته سامسونج بميزات برمجية مصممة خصيصًا مدعومة بتقنية Galaxy AI، بهدف تسهيل حياة الرياضيين أثناء المنافسات. وتشمل هذه الميزات ما يلي:

-مترجم فوري: ترجمة فورية على الجهاز بدون إنترنت.

-موجز اليوم: ملخص يومي للجداول الزمنية والتذكيرات وإحصائيات اللياقة البدنية.

-مساعد الصور: تحرير الصور المعزز بالذكاء الاصطناعي.

-التسجيل المزدوج: التقاط كل من البيئة المحيطة وردود فعل الرياضي في وقت واحد.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب الهاتف دورًا محوريًا في مبادرة "سيلفي النصر" الجديدة، التي تتيح للفائزين بالميداليات التقاط صور احتفالية على منصة التتويج، وهي ميزة تُطلق لأول مرة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. ولضمان استمرار اتصال الرياضيين، تُقدم سامسونج 100 جيجابايت من بيانات eSIM بتقنية الجيل الخامس، وخدمات مُحمّلة مسبقًا مفيدة مثل تطبيق الألعاب الأولمبية الرسمي، Athlete365، وبطاقات دخول رقمية عبر محفظة سامسونج