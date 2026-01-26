تسريب يكشف ألوان جالاكسي S26 ومساحة تخزين تبدأ من 256 جيجا

كشف تسريب أوروبي جديد عن هاتف سامسونج جالاكسي S26 تفاصيل حصرية تشمل خيارات الألوان الجديدة والسعات التخزينية، مع تأكيد عدم توفر إصدار بسعة 128 جيجابايت للمرة الأولى في السلسلة.​

الألوان المتوقعة

سيأتي جالاكسي S26 بستة ألوان رئيسية وهي الأسود، الأبيض، الوردي، الأزرق، الأخضر فاتح، الفضي، مع خيارات إضافية حصرية عبر متجر سامسونج مثل الأزرق الداكن والأرجواني.

تعد هذه الألوان محدثة لتناسب ذوق الشباب في أسواق مثل مصر، حيث يفضل المستخدمون التصاميم الجريئة والعصرية.​

خيارات التخزين الجديدة

يبدأ S26 بسعة 256 جيجابايت كحد أدنى، تليها 512 جيجابايت ونسخة فاخرة بـ1 تيرابايت، ما يعكس ارتفاع الطلب على المساحات الكبيرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والفيديوهات عالية الدقة.

يدفع غياب الـ128 جيجا المشترين نحو الخيارات الأعلى، خاصة مع أسعار هواتف سامسونج التنافسية في الشرق الأوسط.​

تأثير على سوق مصر

في مصر، حيث يحتل جالاكسي صدارة مبيعات الهواتف الذكية، يُتوقع أن يجذب هذا التصميم الجديد شريحة واسعة من الشباب، مع عروض تقسيط من محلات مثل بي تك وأمازون مصر، فيما يتناسب التركيز على التخزين الكبير مع انتشار تطبيقات الـAI في المنطقة.​

يعد التسريبات غير رسمية، لكنها مدعومة بمصادر موثوقة؛ يُنتظر الإعلان الرسمي في يناير 2027.​