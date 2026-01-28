نصاب يوهم المواطنين بتوفير حقائب مدرسية بأسعار مخفضة ويستولى على أموالهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ببنى سويف لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.





أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بتوفير حقائب مدرسية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة دون الوفاء بذلك.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ("له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة ببا بمحافظة بنى سويف)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





