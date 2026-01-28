قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم.. تفاصيل
بعد انتهاء الحصر.. الخريطة الكاملة لتقسيم قيمة الإيجار القديم في القاهرة والمحافظات
أخبار البلد

الوزير يبحث مع 10 شركات نمساوية تحويل مصر إلى مركز تصدير لصناعات النقل

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ،  جورج بوستينجر ، سفير جمهورية النمسا في مصر ووفود  10 رؤساء ومديري كبرى الشركات النمساوية العاملة في مجال صناعات وسائل ومعدات السكك الحديدية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجال توطين  صناعة مكونات ووسائل  النقل المختلفة لخدمة احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج لتصبح مصر نقطة إنطلاق للتصدير للدول الافريقية والعربية والشرق اوسطية وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات النقل المختلفة 

وحضر اللقاء المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجرالكهربائي وقيادات وزارة النقل وهيئتي الانفاق والسكك الحديدية.

في بداية الاجتماع رحب الوزير بالسفير النمساوي والوفد المرافق له مؤكدا على عمق العلاقات المصرية النمساوية مشيرا الى  ان وزارتي النقل و الصناعة على أتم الإستعداد والجاهزيه للتعاون اليوم قبل الغد مع كل  الشركات العالمية الجادة  في توطين الصناعات المختلفة ومنها صناعة  مكونات ووسائل النقل بها خاصة وأن مصر لم تعد سوقا لاستيراد وسائل النقل بل تسير بخطى ثابتة في إتجاه توطين مختلف مكونات ووسائل النقل المختلفة  حيث بحث الوزير مع شركة بلاسر  المتخصصة في تصميم وتصنيع معدات إنشاء وتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، والتي ماكينات  الدك والفج والتشكيل 

والتي تتمتع بشراكة طويلة الأمد مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر اخر المستجدات الخاصة بعقد توريد ماكينات صيانة متطورة ( 2024-2025 ) لتوريد أسطول من أجهزة صيانة المسارات الحديثة، بهدف دعم تطوير البنية التحتية لسكك الحديد في مصر ويشمل العقد توريد (4 ماكينات دك سكة طوالى- 2 ماكينات دك المفاتيح -️ 5 ماكينات تشكيل بازلت - 2 ماكينة فج سكة - 1 ماكينة لحام القضبان وكذلك بحث التعاون في إقامة مصنع لانتاج قطع غيار ومعدات تلك الماكينات او تجميع هذه النوعية من الماكينات لتلبية احتياجات السوف المحلي والتصدير للخارج ورحب  مسئولوا الشركة بالتعاون المستقبلي مع الجانب المصري في هذا المجال كما تم استعراض ما قامت به شركة بلاسر مصر من انشاء مركز خدمةصيانة ما بعد البيع بمصر وتدريب عدد 30 مهندس مصر في النمسا على صيانة تلك الماكينات.

شراكات مع السكة الحديد 

وتابع الوزير مع مسئولي شركة فويست البين  آخر  المستجدات الخاصة بنشاط الشركة في مصر حيث تم إنشاء شركة مشتركة لإنتاج مفاتيح وتحويلات السكك الحديدية ( شركة فويست ألبين مصر لمفاتيح السكك الحديدية ) وتم عقد شراكة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر شراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية المتخصصة في تكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية لتحديث وإدارة ورش العباسية في القاهرة ، بموجب هذه الشراكة حيث تم رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة وتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وتم بدء الإنتاج بمعدل 50 مفتاح شهريا ومخطط الوصول الى 600 مفتاح في السنة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج  طبقاً للمواصفات العالمية كما تابع الوزير مع مسئولي الشركة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائى السريع والمخطط الزمني الخاص ببداية الإنتاج  وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية .

كما ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع شركة  Lion Industrial Materialsالمتخصصة في انتاج مجموعات عجلات ومحاور قطارات الشحن والركاب، والمترو التعاون في إقامة مصنع لإنتاج عجل القطارات وتوطين هذه 

الصناعة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج مستعرضا نموذج الشراكة بين الجانبين وهو ما رحب به مسئولي الشركة النمساوية  مؤكدين على عقد لقاءات مع الجانب المصري لدراسة هذا التعاون المستقبلي الهام 

واستعرض الوزير  مع  مسئولي الشركات الأخرى ( Frauscher Sensortechnik  المتخصصة  في مجال أنظمة الاستشعار والتحكم وتأمين حركة القطارات، - Fronius International المتخصصة  في تقنيات اللحام المتقدمة والإلكترونيات الصناعية وحلول الطاقة - Gabriel  المتخصصة في تصميم وتصنيع أنظمة امتصاص الصدمات (Suspension & Damping Systems)، وتقدم منتجاتها لقطاعات النقل المختلفة ومن بينها قطاع السكك الحديدية - Getzner Werkstoffe المتخصصة  في تطوير تطوير وتصنيع المواد المرنة المتقدمة وحلول العزل الاهتزازي والصوتي المستخدمة في قطاعات متعددة، بما في ذلك السكك الحديدية - Linsinger Maschinenbau Gesellschaft المتخصصة في  تطوير وإنتاج معدات متقدمة للصناعات الثقيلة، ومنها صناعة السكك الحديدية - Lion Industrial Materials والمتخصصة في  تقديم حلولًا متكاملة لقطاع السكك الحديدية -  TÜV Rheinland InterTraffic المتخصصة  في الاختبارات، والتقييم، والاستشارات، والتخطيط، والفحص النوعي، ومنح الشهادات لأنظمة النقل الموجه والسكك الحديدية و...) التعاون المستقبلي لتوطين صناعات مكونات ووسائل وأنظمة النقل المختلفة كل وفقا لتخصصه مؤكدا على ضرورة تكثيف القاءات بين الشركات النمساوية وزارة النقل ومسئولي هيئة السكك الحديدية وهيئة الانفاق  خلال الفترة القادمة لسرعة البدء في دراسة تفعيل هذا التعاون وفقاً لاحتياجات الجانب المصري .

مهندس كامل الوزير جورج بوستينجر مصر

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

