قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إقبال كبير على الجناح المصري في اليوم الثالث «جلفود دبي 2026»

جلفود
جلفود
ولاء عبد الكريم

شهد الجناح المصري في معرض «جلفود دبي 2026» في يومه الثالث إقبالا كبيرا من كبار المستوردين والموزعين وسلاسل التجزئة، بالإضافة إلي زيارات متواصلة ولقاءات أعمال مباشرة تستهدف تحويل الاهتمام المتزايد بالمنتج المصري إلى تعاقدات تصديرية خلال أيام المعرض الممتدة حتى 30 يناير.


وتركز إهتمام جانب واسع من الزوار على قطاعات المشروبات بمختلف فئاتها، وعلى رأسها العصائر والمركزات ومركزات المشروبات الغازية، إلى جانب منتجات الألبان ومصنعات الدواجن.

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الإقبال اللافت على الجناح المصري يرتبط بتنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية المصنعة، موضحا أن مؤشرات عام 2025 تعكس قوة أداء عدد من القطاعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة وفي مقدمتها المشروبات ومنتجات الألبان، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق الخليج والشرق الأوسط عبر منصات التجارة الدولية الكبرى.

وأضاف «بزان» أن «مركزات المشروبات الغازية» جاءت ضمن السلع الرئيسية المصدرة خلال 2025، بقيمة بلغت 563 مليون دولار، تمثل نحو 8% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس ثبات الطلب العالمي واستمرار مصر كمركز تصنيعي رئيسي لهذه السلعة، إلى جانب ما يتيحه «جلفود» من فرص لزيادة التعاقدات وفتح قنوات توزيع جديدة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس «تصديري الصناعات الغذائية» إلى أن صادرات العصائر سجلت خلال 2025 نحو 209 ملايين دولار، موضحا أن قطاع العصائر والمركزات يحظى باهتمام متزايد من المشترين داخل المعرض، في ظل تعزيز الشركات حضورها في قنوات التجزئة والخدمات الغذائية، وتنويع المنتجات والعبوات بما يلائم تفضيلات المستهلكين في الأسواق المستهدفة.

وفيما يخص منتجات الألبان، لفت «بزان» إلي إن صادرات منتجات الألبان بلغت 159 مليون دولار خلال 2025 بنسبة نمو  16%، وارتفاع صادرات الجبن إلى 153 مليون دولار بنمو 14%، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس تطورا واضحا في الجودة والتعبئة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وهو ما يترجم إلى اهتمام أكبر من جانب سلاسل التجزئة والمستوردين بمنتجات الألبان والجبن المصرية خلال «جلفود».

وأوضح  رئيس «تصديري الصناعات الغذائية» أن مصنعات الدواجن تمثل كذلك مسارا واعدا ضمن القطاعات التي تحظى باهتمام متنام داخل المعرض، مع تركيز عدد من الاجتماعات على المنتجات المصنعة ذات المواصفات المحددة والعبوات الملائمة لقنوات التجزئة الحديثة، مؤكدا أن الهدف خلال فعاليات معرض «جلفود دبي 2026» هو تحويل الزخم الحالي إلى شراكات توريد منتظمة واتفاقات تجارية طويلة الأجل.

وأكد «بزان»أن تنوع هيكل صادرات الصناعات الغذائية المصرية يعزز فرص النمو خلال الفترة المقبلة، وأن السلع العشر الأولى مجتمعة تمثل نحو 53% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 2025، وهو ما يعكس الوزن النسبي الكبير للسلع المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة داخل هيكل الصادرات، لافتا إلى أن «جلفود دبي» يمثل منصة محورية لدعم هذا الاتجاه عبر جذب مشترين جدد وتعزيز التواجد المصري في الأسواق ذات الأولوية.

الجناح المصري جلفود جلفود دبي 2026 المستوردين منتجات الألبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

ترشيحاتنا

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

بالصور

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد