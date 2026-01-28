إقبال كبير على الجناح المصري في اليوم الثالث «جلفود دبي 2026»

شهد الجناح المصري في معرض «جلفود دبي 2026» في يومه الثالث إقبالا كبيرا من كبار المستوردين والموزعين وسلاسل التجزئة، بالإضافة إلي زيارات متواصلة ولقاءات أعمال مباشرة تستهدف تحويل الاهتمام المتزايد بالمنتج المصري إلى تعاقدات تصديرية خلال أيام المعرض الممتدة حتى 30 يناير.



وتركز إهتمام جانب واسع من الزوار على قطاعات المشروبات بمختلف فئاتها، وعلى رأسها العصائر والمركزات ومركزات المشروبات الغازية، إلى جانب منتجات الألبان ومصنعات الدواجن.

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الإقبال اللافت على الجناح المصري يرتبط بتنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية المصنعة، موضحا أن مؤشرات عام 2025 تعكس قوة أداء عدد من القطاعات ذات الفرص التصديرية الكبيرة وفي مقدمتها المشروبات ومنتجات الألبان، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق الخليج والشرق الأوسط عبر منصات التجارة الدولية الكبرى.

وأضاف «بزان» أن «مركزات المشروبات الغازية» جاءت ضمن السلع الرئيسية المصدرة خلال 2025، بقيمة بلغت 563 مليون دولار، تمثل نحو 8% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس ثبات الطلب العالمي واستمرار مصر كمركز تصنيعي رئيسي لهذه السلعة، إلى جانب ما يتيحه «جلفود» من فرص لزيادة التعاقدات وفتح قنوات توزيع جديدة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار رئيس «تصديري الصناعات الغذائية» إلى أن صادرات العصائر سجلت خلال 2025 نحو 209 ملايين دولار، موضحا أن قطاع العصائر والمركزات يحظى باهتمام متزايد من المشترين داخل المعرض، في ظل تعزيز الشركات حضورها في قنوات التجزئة والخدمات الغذائية، وتنويع المنتجات والعبوات بما يلائم تفضيلات المستهلكين في الأسواق المستهدفة.

وفيما يخص منتجات الألبان، لفت «بزان» إلي إن صادرات منتجات الألبان بلغت 159 مليون دولار خلال 2025 بنسبة نمو 16%، وارتفاع صادرات الجبن إلى 153 مليون دولار بنمو 14%، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس تطورا واضحا في الجودة والتعبئة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وهو ما يترجم إلى اهتمام أكبر من جانب سلاسل التجزئة والمستوردين بمنتجات الألبان والجبن المصرية خلال «جلفود».

وأوضح رئيس «تصديري الصناعات الغذائية» أن مصنعات الدواجن تمثل كذلك مسارا واعدا ضمن القطاعات التي تحظى باهتمام متنام داخل المعرض، مع تركيز عدد من الاجتماعات على المنتجات المصنعة ذات المواصفات المحددة والعبوات الملائمة لقنوات التجزئة الحديثة، مؤكدا أن الهدف خلال فعاليات معرض «جلفود دبي 2026» هو تحويل الزخم الحالي إلى شراكات توريد منتظمة واتفاقات تجارية طويلة الأجل.

وأكد «بزان»أن تنوع هيكل صادرات الصناعات الغذائية المصرية يعزز فرص النمو خلال الفترة المقبلة، وأن السلع العشر الأولى مجتمعة تمثل نحو 53% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 2025، وهو ما يعكس الوزن النسبي الكبير للسلع المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة داخل هيكل الصادرات، لافتا إلى أن «جلفود دبي» يمثل منصة محورية لدعم هذا الاتجاه عبر جذب مشترين جدد وتعزيز التواجد المصري في الأسواق ذات الأولوية.