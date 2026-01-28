الأنبا ميخائيل يختتم خلوة روحية للشباب الجامعي بعنوان من الضوضاء إلى السكون

اختتمت خدمة الأنبا أنطونيوس للشباب الجامعي بكنيسة العذراء مريم (المطرانية) خلوتها الروحية ببيت "الأنافورا"، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام (من الاثنين إلي اليوم الأربعاء) بمشاركة أكثر من ٨٠ شاباً وشابة. وذلك تحت رعاية وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها.

ركزت الخلوة التي حملت شعار (من الضوضاء إلى السكون) على دراسة شخصية "موسى النبي" كنموذج تطبيقي.

وتضمن البرنامج ورش عمل مكثفة ناقشت قضايا حيوية مثل: "فن إدارة المشاعر"، "أزمة الهوية"، و"التحرر من التعلق والآلهة الغريبة في العصر الحديث".

وتخلل البرنامج زيارة دير القديس الأنبا مقار بوادي النطرون، ومشاركة الشباب في تسبحة نصف الليل واجتماعات الصلاة.

وفي لفتة أبوية، صلى الأنبا ميخائيل القداس الإلهي مع الشباب، وألقى محاضرة بعنوان "خطة الله في حياتك"، مستخدماً وسائل إيضاح مبتكرة لرسم "خط الحياة" وتحليل محطات الإخفاق والنجاح في مسيرة الإنسان الروحية.