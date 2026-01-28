محافظ الفيوم يوجّه بتكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

وجه محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم /الأربعاء/، بتكثيف الحملات التفتيشية، وتضافر جهود جميع الجهات المعنية، للرقابة المستمرة وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والغش التجاري، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، مع ممثلي الجهات المعنية، لبحث خطة تكثيف الحملات الرقابية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة العمل بجدية، والتنسيق الكامل بين مسئولي كافة الجهات المعنية، لتنفيذ الحملات التفتيشية بشكل دوري ومستمر في مختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق والأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشدداً على أنه لن يُسمح بأية زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأشار المحافظ إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة تكثيف الجهود، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من المواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التموين بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الغرفة التجارية وكبار التجار بالمحافظة، لإعداد خطة متكاملة لإقامة مجموعة من معارض بيع السلع والمواد الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، وبما يضمن توافر كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، مع التأكيد على استمرارية عمل هذه المعارض، واستقرار المعروض، وتقديم تخفيضات حقيقية في الأسعار.