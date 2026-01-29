قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
رمضان السيد: إمام عاشور أفضل لاعب في إفريقيا والوطن العربي
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يفوز على جلطة سراي ويحسم التأهل بدوري الأبطال
ترقبوا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسوان 2026 برقم الجلوس
أشهر مغسلة موتى تحذر: ليفة الغُسل تستخدم في أعمال السحر
مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة قرب الحدود الكولومبية الفنزويلية
ترقّب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026 خلال أيام
الرقابة المالية: 36 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التأجير التمويلي
ChatGPT والصحة النفسية.. 7 استخدامات قد تغير يومك
ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 29 يناير 2026: تجنب الكلمات القاسية

حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الخميس 29 يناير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الخميس 29 يناير 2026

تنمو خططك ببطء ولكن بثبات. في المنزل، تُعزز اللطف البسيط الروابط. يبدو وضعك المالي مستقرًا إذا تجنبت المخاطر السريعة، ستُحافظ العادات الصحية الصغيرة على طاقتك ثابتةً وذهنك صافيًا طوال اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

تجنب الوجبات الدسمة أو المتأخرة، واختر خيارات نباتية خفيفة وبسيطة تُناسب قيمك. مارس تمارين تنفس قصيرة لتصفية ذهنك. إذا شعرت بالتوتر، فتحدث مع صديق مقرب أو أحد أفراد عائلتك للحصول على الدعم والطمأنينة.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

مراجعة فواتيرك بهدوء وإجراء تعديلات بسيطة ستجعل الشهر القادم أسهل وتقلل من قلقك، اعتمد على الخطط الثابتة بدلاً من الصفقات المفاجئة أو العروض المحفوفة بالمخاطر اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

يمكن للأزواج بناء الثقة من خلال الاستماع والمساعدة في المهام الصغيرة، تجنب الكلمات القاسية، واختر نبرة صوت هادئة عند التعبير عن مشاعرك. يمكن لنزهة قصيرة معًا أو احتساء الشاي معًا أن يقرّبكما، كن صادقًا بشأن احتياجاتك، مع التحلي بالصبر والاحترام لتعميق علاقتكما اليوم. 

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

قد تقودك خطوة صبورة اليوم إلى مسؤولية جديدة قريبًا، واصل التعلم بهدوء، ودع عملك الدؤوب يتحدث عنك، شارك الفضل مع الآخرين عندما يساعدونك. 

برج الجدي حظك اليوم توقعات الابراج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

مشرحة

ضربها حتى الموت.. ضبط عامل أنهى حياة زوجته في قنا

مشرحة

الشبهات تحاصر الزوج.. أمن قنا يكثف جهوده لكشف ملابسات جثة ربة منزل

اندلاع حريق

حريق شقة عريس في منزل بقرية قرقارص بأسيوط

بالصور

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

