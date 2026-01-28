سري الدين: أولوية الدولة منذ 2013 كانت استعادة مؤسساتها والحفاظ على الأمن القومي

أكد الدكتور هاني سري الدين، المرشح على منصب رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية مرت بعدة مراحل من التحديات منذ عام 2013، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ركزت على استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على كيانها، في ظل مخاطر كانت تهدد سلامتها على غرار ما شهدته دول مثل ليبيا وسوريا.



وقال سري الدين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحفاظ على أمن الدولة كان أولوية قصوى، مؤكدًا أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك كان يمثل ضرورة للأمن القومي المصري من أجل إنقاذ الدولة، وأن هذه المرحلة تم اجتيازها بنجاح.



وأضاف أن المرحلة الثانية تمثلت في إعادة بناء البنية الأساسية، موضحًا أن الدولة كانت تعاني من تدهور شديد في البنية التحتية.



واسترسل: إلى جانب انتشار أمراض مزمنة، وعلى رأسها الالتهاب الكبدي الوبائي، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في القضاء على هذا المرض وتحقيق إنجاز صحي كبير.

