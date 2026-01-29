قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو
طبول الحرب تدق.. موازين القوة بين أمريكا وإيران قبل ساعة الصفر
سيناء .. التنمية خيار استراتيجي وخط الدفاع الأول عن الأمن القومي
دعاء 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك وترزقك الخير كله
مقتل 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال كولومبيا
إسرائيل تمرر ميزانية 2026 بدعم الحريديم في الكنيست
ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
أصل الحكاية

صور الأقمار الاصطناعية تكشف ظاهرة تسببها السيارات الكهربائية.. ما القصة؟

صور الأقمار الاصطناعية تكشف تأثير السيارات الكهربائية على جودة الهواء
صور الأقمار الاصطناعية تكشف تأثير السيارات الكهربائية على جودة الهواء
عبد الفتاح تركي

كشفت دراسة علمية حديثة اعتمدت على صور وبيانات الأقمار الاصطناعية عن ظاهرة بيئية لافتة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ترتبط بالانتشار المتزايد للسيارات الكهربائية داخل الأحياء السكنية.

وأظهرت النتائج أن المناطق التي ارتفع فيها عدد السيارات الكهربائية شهدت تراجعًا ملحوظًا في مستويات تلوث الهواء الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، في مقابل ارتفاع التلوث داخل الأحياء التي يزداد فيها الاعتماد على السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو السولار.

وتأتي هذه النتائج في وقت يتزايد فيه الجدل العالمي حول دور التحول إلى وسائل النقل النظيفة في تحسين جودة الهواء والصحة العامة، خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من تلوث مروري مرتفع.

7 سيارات كهربائية

وتعتمد الدراسة على بيانات دقيقة ترصد التغيرات البيئية على مستوى الأحياء، وليس فقط على نطاق الولايات أو الدول، ما يمنحها أهمية خاصة من الناحية العلمية والعملية.

دراسة فضائية ترصد تغيرات التلوث في كاليفورنيا
اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية لرصد مستويات تلوث الهواء في ولاية كاليفورنيا، مع التركيز على غاز ثاني أكسيد النيتروجين، وهو أحد أبرز الملوثات الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري في المركبات التقليدية.

وأظهرت البيانات أن الأحياء التي شهدت زيادة في عدد السيارات الكهربائية سجلت انخفاضًا واضحًا في هذا النوع من التلوث، في حين سجلت الأحياء التي ارتفع فيها عدد السيارات العاملة بالوقود الأحفوري زيادة ملحوظة في مستويات التلوث.

وأوضحت رئيسة الدراسة، ساندرا إيكل، من كلية كيك للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن النتائج تعكس تأثيرًا حقيقيًا وقابلًا للقياس للتحول نحو السيارات الكهربائية، حتى قبل الوصول إلى مرحلة الاستخدام الكامل أو الشامل لهذه المركبات.

وأكدت في بيان رسمي أن التحول الجاري في كاليفورنيا بدأ بالفعل ينعكس على الهواء الذي يتنفسه السكان يوميًا.

سيارات كهربائية

أرقام دقيقة ترصد انخفاض التلوث

ووفقًا لما نشره الباحثون في مجلة ذا لانست بلانيتاري هيلث، فإن البيانات أظهرت أنه مقابل كل 200 سيارة عديمة الانبعاثات تمت إضافتها إلى أحياء كاليفورنيا بين عامي 2019 و2023، انخفضت مستويات ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 1.1 بالمئة. ويعد هذا الرقم مؤشرًا مهمًا على العلاقة المباشرة بين زيادة انتشار السيارات الكهربائية وتحسن جودة الهواء على المستوى المحلي.

ويُعد غاز ثاني أكسيد النيتروجين من الغازات الملوثة الخطرة، إذ ينبعث بشكل أساسي من عوادم السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة، من بينها نوبات الربو والتهاب الشعب الهوائية، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ما يجعل خفض مستوياته هدفًا صحيًا وبيئيًا بالغ الأهمية.

منهجية البحث وتقسيم الأحياء

لإجراء هذا التحليل الدقيق، قام الباحثون بتقسيم ولاية كاليفورنيا إلى 1692 حيًا، واعتمدوا على البيانات المتاحة للجمهور من إدارة المركبات في الولاية، والتي تتضمن أعداد السيارات المخصصة للاستخدامات الخفيفة وعديمة الانبعاثات المسجلة في كل حي. وشملت هذه المركبات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، إضافة إلى السيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.

وبعد جمع بيانات المركبات، حصل الفريق البحثي على معلومات دقيقة من جهاز استشعار عالي الدقة مثبت على قمر اصطناعي متخصص في مراقبة مستويات ثاني أكسيد النيتروجين.

ويعمل هذا الجهاز من خلال قياس كيفية امتصاص الغاز لأشعة الشمس وانعكاسها، ما يتيح تقديرًا دقيقًا لتركيز الملوثات في الهواء فوق كل حي.

سيارات كهربائية

انعكاسات صحية مرتقبة للدراسة

وأشار الباحثون إلى أنهم يعتزمون في المرحلة الآتية من البحث مقارنة البيانات المتعلقة بانتشار السيارات عديمة الانبعاثات بعدد زيارات غرف الطوارئ وحالات دخول المستشفيات للعلاج من الربو في مختلف أنحاء كاليفورنيا.

ويهدف هذا التحليل إلى ربط التحسن في جودة الهواء بتأثيرات صحية ملموسة على السكان، بما يعزز من قوة النتائج ويدعم السياسات البيئية القائمة على الأدلة العلمية.

سياسات متباينة ومستقبل غير محسوم

وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية، لفت التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفضل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، وكانت قد ألغت الإعفاءات الضريبية التي استهدفت تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل سياسات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن الانتقال الكامل إلى السيارات الكهربائية يمكن أن يؤدي إلى تقليل تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء الطلق بنسبة 61% في الولايات المتحدة، وبنسبة تصل إلى 80 بالمئة في الصين، ما يعكس الفارق الكبير الذي يمكن أن تحدثه سياسات النقل النظيف على نطاق واسع.

أبرز 5 سيارات كهربائية طرحه في السوق المصري

وأكدت ساندرا إيكل أن النتائج الجديدة تثبت أن الهواء النقي ليس مجرد فكرة نظرية أو هدف بعيد المنال، بل واقع بدأ يتحقق بالفعل في مجتمعات محلية داخل كاليفورنيا، مع كل خطوة يتم اتخاذها نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

السيارات الكهربائية تلوث الهواء صور الأقمار الاصطناعية جودة الهواء في كاليفورنيا ثاني أكسيد النيتروجين الانبعاثات الكربونية فوائد السيارات الكهربائية الصحة البيئية الوقود الأحفوري النقل النظيف

