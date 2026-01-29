قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكرتير عام حزب الوفد: أي خروج عن إطار المنافسة المشروعة سيتم التعامل معه بحسم
الخطوط الإثيوبية توقف رحلاتها إلى إقليم تيجراي بعد تجدد الاشتباكات
كيف نجح البنك المركزي في إحباط 4 مليارات جنيه عمليات احتيال مالي في عام؟
هاني سري الدين لـ «صدى البلد»: لن يغلق أي مقر للوفد حال فوزي برئاسة الحزب
مصر ضيف شرف.. تكريم إلهام شاهين «بمهرجان I-Film الدولي»
أكسيوس: مسئولون إسرائيليون زاروا واشنطن لمناقشة احتمال شن الولايات المتحدة ضربات على إيران
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة
ماذا قال أشرف حكيمي فى تحقيقات الكاف عن أحداث نهائي السنغال؟
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا
معارك طاحنة بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيجراي.. ماذا يحدث في أثيوبيا؟
الخارجية: صناعة القرار والتكامل مع دول حوض النيل «أولوية مصرية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يحافظ على مكاسبه أمام اليورو والين بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

حافظت العملة الأمريكية على مكاسبها مقابل اليورو والين اليوم ‌بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على أسعارالفائدة ‍دون ‍تغيير .

وانخفض اليورو واحدا بالمئة أمام الدولار إلى ‌1.19163 دولار، وصعدت العملة الأمريكية 1.1 بالمئة أمام الين لتسجل ‌153.90 ين.

وكان الدولار اقترب في صباح اليوم من أدنى مستوى له في أربع سنوات مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى قبل أن يرتد مرتفعا على وقع تثبيت سعر الفائدة

وكان قد أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء / عند نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة

وعزا المركزي قراره إلى استمرار التضخم ‌عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع نمو اقتصادي قوي، في حين أحجم عن تقديم مؤشرات عن الموعد المحتمل لمواصلة ‍التيسير ‍النقدي.

وذكر المركزي ‍الأمريكي أن ‌قرار ‍تثبيت ‍الفائدة ‌جاء بتأييد 10 ⁠أعضاء ‍مقابل ‌رفض ‌عضوين ‌كانا يفضلان ‌خفضها ⁠25 ⁠نقطة ⁠أساس.

الدولار قرار تثبيت الفائدة الفيدرالي الأمريكي اليورو الين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

ناديا كيريتسي - أمين عام نقابة النقل بدولة قبرص

عمال النقل بقبرص: ما حدث بغزة جريمة إبادة.. والنظام الدولي ينهار

بامبيس كيريتسيس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي

اتحاد النقابات العالمي: ندعم عمال النقل بحوض النيل والتعاون طريق السلام والتنمية

الأونروا: هدم أقدم مقرات الأمم المتحدة في القدس يشكل تصعيدا خطيرا للغاية

الأونروا: هدم أقدم مقرات الأمم المتحدة في القدس يشكل تصعيدا خطيرا للغاية

بالصور

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد