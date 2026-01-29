الدولار يحافظ على مكاسبه أمام اليورو والين بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

حافظت العملة الأمريكية على مكاسبها مقابل اليورو والين اليوم ‌بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الإبقاء على أسعارالفائدة ‍دون ‍تغيير .

وانخفض اليورو واحدا بالمئة أمام الدولار إلى ‌1.19163 دولار، وصعدت العملة الأمريكية 1.1 بالمئة أمام الين لتسجل ‌153.90 ين.

وكان الدولار اقترب في صباح اليوم من أدنى مستوى له في أربع سنوات مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى قبل أن يرتد مرتفعا على وقع تثبيت سعر الفائدة

وكان قد أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء / عند نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة

وعزا المركزي قراره إلى استمرار التضخم ‌عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع نمو اقتصادي قوي، في حين أحجم عن تقديم مؤشرات عن الموعد المحتمل لمواصلة ‍التيسير ‍النقدي.

وذكر المركزي ‍الأمريكي أن ‌قرار ‍تثبيت ‍الفائدة ‌جاء بتأييد 10 ⁠أعضاء ‍مقابل ‌رفض ‌عضوين ‌كانا يفضلان ‌خفضها ⁠25 ⁠نقطة ⁠أساس.