إيه بي سي الأمريكية تبرز توجه مصر لحظر وسائل التواصل على الأطفال

يبحث البرلمان المصري سبل تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، في إطار مواجهة ما وصفه نواب بـ«الفوضى الرقمية»، وذلك على خطى دول غربية تدرس حظر استخدام صغار السن لوسائل التواصل، وفق تقرير نشرته شبكة إيه بي سي الأمريكية.

وقال مجلس النواب في بيان إنه سيعمل على إعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بهدف «وضع حد للفوضى الرقمية التي يواجهها أطفالنا، والتي تؤثر سلبًا على مستقبلهم».

مشاورات حكومية

وأضاف البيان أن المشرعين سيتشاورون مع الحكومة والجهات والخبراء المختصين لصياغة قانون يهدف إلى «حماية الأطفال المصريين من أي مخاطر تهدد أفكارهم وسلوكهم».

وجاء البيان عقب تصريحات متلفزة أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت، دعا فيها الحكومة والبرلمان إلى دراسة تبني تشريعات تقيد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي «إلى أن يصلوا إلى سن يمكنهم فيه التعامل معها بشكل سليم».

وأشار الرئيس في تصريحاته إلى تجارب دول أخرى، من بينها أستراليا والمملكة المتحدة، التي تعمل على إعداد تشريعات «لتقييد أو حظر» استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير صدر عام 2024 عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهو مركز أبحاث تابع للحكومة، فإن نحو 50% من الأطفال دون سن 18 عامًا في مصر يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرضون لمحتوى ضار، والتنمر الإلكتروني، وسوء المعاملة.

دول تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

وفي ديسمبر الماضي، أصبحت أستراليا أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، وهي خطوة أثارت نقاشات واسعة حول استخدام التكنولوجيا، والخصوصية، وسلامة الأطفال، والصحة النفسية، ودَفعت دولًا أخرى إلى دراسة إجراءات مماثلة.

من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستدرس حظر استخدام المراهقين الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع تشديد القوانين الهادفة إلى حماية الأطفال من المحتوى الضار والاستخدام المفرط للشاشات.

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته إلى تسريع الإجراءات القانونية لضمان تطبيق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا مع بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر.