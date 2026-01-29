ردم قطعة أرض ملوثة بالثلاثيني استجابة لشكاوى أهالي جنوب الغردقة

قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ،بتكليف قسم البيئة بمتابعة شكوي أحد المواطنين بشأن وجود قطعة أرض تم حفرها وتتراكم بها المخلفات والمياه الجوفية بالثلاثيني.

أكد جبر أن قسم البيئة قام بردم قطعة أرض فضاء باستخدام التربة الرملية ، تم حفرها مسبقاً للبدء في أعمال إنشائية ولم تُستكمل مما أدى إلى تراكم المياه الجوفية بها وتحولها إلى بؤرة للتلوث وإلقاء المخلفات ، وذلك حفاظًا علي سكان المنطقة من انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

ومن جانبهم ، أعرب أهالي المنطقة عن سعادتهم لسرعة الاستحابة علي الشكوي ، منا قدموا الشكر الي اللواء أحمد جبر جبر حي جنوب الغردقة علي الجدية في التعامل مع هذه الشكوي .