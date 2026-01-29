الشباب والرياضة تنفذ لقاءات «من أجل الوعي نلتقي» بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي باشتراطات الأمن والسلامة وسبل التعامل مع الأزمات والطوارئ يمثل ركيزة أساسية للحد من المخاطر وتقليل آثار الكوارث، مشددًا على أهمية رصد المخاطر المحتملة، ومتابعة تطبيق معايير السلامة داخل المنشآت، ووضع خطط استباقية للاستجابة السريعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، نظمت سلسلة من اللقاءات الحوارية والندوات التوعوية تحت شعار "من أجل الوعي نلتقي" – الموسم الثالث، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية (الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث) بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة نحو 100 من العاملين بالمديرية والهيئات الشبابية والرياضية ومسئولي إدارة الأزمات، بنادي أسيوط الرياضي.

وقال المحافظ إن الفعاليات شهدت مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من بينهم أحمد صلاح حشيش، استشاري الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الشباب والرياضة، ومحسن الجبالي، مفتش مالي وإداري وعضو لجنة الأزمات بالوزارة، والدكتور محمود صبرة، عضو هيئة التدريس بقسم الإصابات الرياضية ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد محمود عثمان، عضو هيئة التدريس بكلية علوم الرياضة بجامعة أسيوط، والمقدم محمد فهمي، قائد مركز تدريب الحماية المدنية، والدكتور عز الدين درويش، بقسم الرياضات المائية بجامعة جنوب الوادي وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العام للغوص والإنقاذ، حيث تضمنت جلسات وورش عمل متخصصة حول اشتراطات الأمن والسلامة بالمنشآت الشبابية والرياضية، وأكواد حمامات السباحة، ومهام العاملين بها، إضافة إلى مخاطر المنشآت الرياضية وسبل التعامل معها.

كما شملت الفعاليات محاضرات حول أسباب الحرائق وطرق مكافحتها، وآليات مواجهة الحالات الطارئة، وإعداد وتنفيذ خطط الإخلاء، إلى جانب تدريب عملي على تنفيذ خطة إخلاء وهمية، فضلًا عن ورش عمل تناولت إصابات الملاعب، والإسعافات الأولية، والتغذية السليمة، والإنعاش القلبي الرئوي.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللقاءات أسفرت عن عدد من التوصيات، من بينها تشكيل لجان لمتابعة تطبيق ما تم التدريب عليه ميدانيًا داخل المنشآت، وتكريم أفضل هيئة شبابية ملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة.