عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إيران تزود الجيش بـ1000 مسيرة استراتيجية.

وكشف إعلام إيراني، عن أن المسيرات الجديدة مصممة لمهاجمة أهداف خاصة ثابتة ومتحركة في البحر والجو والبر، وأن المسيرات الجديدة تتناسب مع التهديدات الحديثة وتتضمن فئات التدمير والهجوم والحرب الإلكترونية.



وأكد الكرملين، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن فرص التفاوض مع إيران لم تُستنفد بعد، مشددًا على أهمية استمرار القنوات الدبلوماسية.

دعوة للحوار البناء



وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين إلى أن موسكو ترى ضرورة متابعة الحوار مع طهران لحل القضايا العالقة، دون التسرع في اتخاذ إجراءات تصعيدية.

انعكاسات محتملة على الملف الإقليمي



وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس على الساحة الإقليمية، حيث يراقب المجتمع الدولي تطورات الملف الإيراني عن كثب، مع استمرار التوترات في المنطقة.