مدينة مرسى مطروح :رفع القمامة والمخلفات من السوق الحضاري

وجه اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح بمواصلة جهود الاحياء وقطاعات المدينة علي مدار اليوم في رفع مستوي النظافة العامة ، حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى

حيث تم رفع القمامة والمخلفات من سوق مطروح الحضاري وكذلك الشوارع المحيطة بالسوق تحت اشراف نائب رئيس المدينة لقطاع غرب

ووجة رئيس مدينة مرسي مطروح بأن يتم رفع القمامة بشكل يومي بمعدات الحملة الميكانيكية مناشدا رواد السوق الحضاري وأصحاب المحال بالتعاون مع جهاز النظافة العامة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة و عدم إلقاء القمامة بمحيط السوق و الحفاظ علي الشكل الحضاري للسوق .