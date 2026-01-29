البرلمان العربي يؤكد التزامه بدعم المبادرات الخاصة بتمكين المرأة

أكد البرلمان العربي التزامه بدعم كل المبادرات التي من شأنها تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا، مشددًا في الإطار ذاته على ضرورة مراعاة خصوصية كل مجتمع ومنظومة القيم الخاصة به.

جاء ذلك خلال مشاركة النائبة ابتسام الدلال عضو البرلمان العربي في أعمال الدورة الثانية لمنتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان:‏ "تمكين المرأة من أجل مجتمعات متماسكة وشاملة: من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط"، وبرعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وقالت "الدلال" إن البرلمان العربي أولى أهمية بالغة لقضية تمكين المرأة العربية اقتصاديًا وسياسيًا، وتم ترجمة هذا الجهد في الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية التي اعتمدها في يناير 2024م. كما نوهت إلى إطلاق البرلمان العربي الوثيقة العربية لحقوق المرأة بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في أكتوبر 2019م، والتي تطرقت بدورها لسبل تمكين المرأة ودعم كافة حقوقها السياسية والاقتصادية وزيادة مستوى مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة.