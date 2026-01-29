تعرف علي قائمة منتخب الصالات لمواجهة كاب فيردي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة نادر رشاد، قائمة اللاعبين المختارة لمواجهة منتخب كاب فيردي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2026.

وضمت قائمة المنتخب 14 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أنس خالد ، أحمد فكري ، جمال عيد الناصر

اللاعبون: خالد يسري ، إبراهيم السيد، علاء عيسى ، محمد جمال ، محمد مصطفى ، أحمد علي ، فادي أشرف ، عصام علاء ، عبد الرحمن محمد ، أحمد مصطفى ، يوسف النبراوي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى كاب فيردي يوم الجمعة 30 يناير، على أن تُقام مباراة الذهاب يوم 3 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.

وتقام مباراة العودة يوم 8 فبراير على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً.