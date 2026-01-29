قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ندوة بالمجلس القومي للمرأة تناقش التمكين الاقتصادي للمرأة الإفريقية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة بالمجلس القومي للمرأة تناقش التمكين الاقتصادي للمرأة الإفريقية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
ندوة بالمجلس القومي للمرأة تناقش التمكين الاقتصادي للمرأة الإفريقية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
أمل مجدى

في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة بفعاليات الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، نظّمت لجنة العلاقات الخارجية ندوة بعنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة الإفريقية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية المملوكة للنساء»، وذلك بجناح المجلس، دعمًا لجهود التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة الإفريقية في التنمية المستدامة وريادة الأعمال.


أدارت الندوة الدكتورة أماني عصفور، عضوة المجلس القومي للمرأة والمقرر المناوب للجنة العلاقات الخارجية، وشارك فيها كل من السفيرة وفاء بسيم عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة الدكتورة ماريان قلدس عضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذة سهام شريف رئيس اتحاد سيدات أعمال الكوميسا – فرع السودان، والأستاذة رنا كريم مديرة برنامج تمكين المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة .


أكدت الدكتورة أماني عصفور أن تمكين المرأة اقتصاديًا في مصر وإفريقيا يتطلب تكامل أدوار الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية مبادرات الشمول المالي وبرنامج «تحويشة»، وضرورة العمل على إصدار تشريعات تضمن تخصيص نسبة من المناقصات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء، أسوة ببعض الدول الإفريقية.

ومن جانبها، أكدت السفيرة وفاء بسيم أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو تمكين للأسرة والمجتمع ككل، موضحة أن المرأة قادرة على الاعتماد على نفسها اقتصاديًا والمساهمة في تنمية المجتمع، مشيرة إلى أهمية تنفيذ التشريعات، والتعليم، والتدريب، وإتاحة أدوات الشمول المالي، فضلًا عن توفير بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، بما يشمل وسائل المواصلات والحماية الاجتماعية.

وأكدت النائبة الدكتورة ماريان قلدس أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من قوة العمل في إفريقيا، ويساهمن في الناتج المحلي، رغم التحديات المرتبطة بالتمويل والتسويق، مشددة على ضرورة توفير برامج دعم وتمويل مخصصة، إلى جانب التدريب على إدارة الشركات العائلية.

وأكدت  رنا كريم أن زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد تسهم في رفع الناتج المحلي وتحسين مستوى معيشة الأسرة، مشيرة إلى أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعمل على دعم الأولويات الوطنية من خلال البرامج والتدخلات المنفذة بالمحافظات، وأن برنامج «تحويشة» يُعد أحد النماذج الداعمة للتمكين الاقتصادي وبناء القدرات المالية للسيدات.

وفي ختام الندوة، أعربت الأستاذة سهام شريف رئيسة اتحاد سيدات أعمال الكوميسا عن تقديرها لدور المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة، مؤكدة أن الاتحاد يعمل على دعم المرأة الإفريقية من خلال برامج التمكين الاقتصادي والتدريب، داعية إلى تعميم تجربة بنوك المرأة لدعم التمويل الأصغر وتوسيع فرص تمكين النساء اقتصاديًا في مختلف الدول الإفريقية

