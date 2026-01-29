قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
توك شو

يونيسف: نزوح 9.5 مليون شخص في 18 ولاية سودانية

السودان
السودان
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن يونيسف، أعلن نزوح 9.5 مليون شخص في 18 ولاية سودانية.


وجاء أن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

وأكد المبعوث البريطاني للسودان، ريتشارد كراودر، وقوف حكومة وشعب المملكة المتحدة إلى جانب الشعب السوداني، حيث تستضيف شهر أبريل المقبل مؤتمرا مشتركا مع ألمانيا سيعقد في برلين حول الأزمة السودانية.

الدعم البريطاني للسودان


وشدد كراودو - بحسب بيان المجلس السيادي السوداني - على أن بريطانيا تسخر إمكانياتها لدعم السودان في تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة الخدمات الأساسية، ودفع عجلة التنمية والتعافي، معرباً عن أسفه لمعاناة ومأساة الشعب السوداني جراء الحرب الدائرة.

وتناول المبعوث البريطاني خلال لقائه برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، يوم الاثنين بمدينة بورتسودان، مجمل تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، بجانب استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وترأس كراودر وفداً بريطانياً برئاسة الفريق أول بحري إدوارد ألجرين، كبير المستشارين العسكريين بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وضم الوفد المبعوث البريطاني ريتشارد كرادور الممثل الخاص لبريطانيا للسودان، والملحق العسكري البريطاني بالقاهرة.

