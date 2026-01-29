يونيسف: نزوح 9.5 مليون شخص في 18 ولاية سودانية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن يونيسف، أعلن نزوح 9.5 مليون شخص في 18 ولاية سودانية.



وجاء أن السودان يشهد أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

وأكد المبعوث البريطاني للسودان، ريتشارد كراودر، وقوف حكومة وشعب المملكة المتحدة إلى جانب الشعب السوداني، حيث تستضيف شهر أبريل المقبل مؤتمرا مشتركا مع ألمانيا سيعقد في برلين حول الأزمة السودانية.

الدعم البريطاني للسودان



وشدد كراودو - بحسب بيان المجلس السيادي السوداني - على أن بريطانيا تسخر إمكانياتها لدعم السودان في تحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة الخدمات الأساسية، ودفع عجلة التنمية والتعافي، معرباً عن أسفه لمعاناة ومأساة الشعب السوداني جراء الحرب الدائرة.

وتناول المبعوث البريطاني خلال لقائه برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، يوم الاثنين بمدينة بورتسودان، مجمل تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، بجانب استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وترأس كراودر وفداً بريطانياً برئاسة الفريق أول بحري إدوارد ألجرين، كبير المستشارين العسكريين بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وضم الوفد المبعوث البريطاني ريتشارد كرادور الممثل الخاص لبريطانيا للسودان، والملحق العسكري البريطاني بالقاهرة.