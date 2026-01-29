الحريشي: تجمع الكلاب الضالة في قطعان أدى إلى سلوك عدواني

أكد اللواء دكتور مدحت الحريشي، مساعد وزير الداخلية السابق ومدير عام تدريب كلاب الأمن والحراسة، أن تجمع الكلاب الضالة، في قطعان أدى إلى سلوك عدواني، وزيادة مخاطر الهجوم على الأطفال عند محاولتهم الهرب.

وقال الحريشي، خلال لقاء له لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن الإطعام العشوائي والمخلفات، مثل رؤوس الفراخ والفراخ النافقة، ساهم في زيادة عدد الكلاب في مناطق غير مناسبة، ما يزيد شراستها ويهدد المواطنين.

وتابع مساعد وزير الداخلية السابق ومدير عام تدريب كلاب الأمن والحراسة، أن هناك ضرورة تنظيم الحملات لمكافحة الكلاب الضالة، ومراقبة الإطعام العشوائي، وتوعية المواطنين بخطورة التعامل معها، مؤكّدًا أن التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع المدني والجمعيات المتخصصة بالرفق بالحيوان هو الطريق لتحقيق حلول فعالة وآمنة.