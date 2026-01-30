ابنة مجدى يعقوب: بحب مصر ووالدي تمنى أن نصبح جميعا أطباء

قالت ليزا ابنة جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب، إنها تعيش في المهندسين مع جدتها، وأنها تحب مصر، وتشعر أنها مصرية.

وأوضحت ليزا مجدى يعقوب، أنها تشعر دائمًا بالانتماء لمصر رغم عدم تحدثها العربية بطلاقة، معلقة: « أشعر بفخر وأنا بحب مصر وبحس إنى مصرية».

وأشارت خلال برنامج “معكم منى الشاذلي” إلى أن تعمل مع الفريق الخاص بوالدها في أسوان سلسلة الأمل، منذ عام 2009، وأنها تعمل في مستشفى أبو الريش، مع فرق قادمة من لندن.

ولفتت إلى أن والدها الدكتور مجدي يعقوب كان يتمنى أن نصبح جميعا أطباء.

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، خلال حلقتها اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي" بحضور تلاميذ وزملاء الدكتور وعدد من أسرته، في حلقة استثنائية.

وبدأت الشاذلي الحلقة بفيلم تسجيلي عن الدكتور مجدي يعقوب ومقتطفات من تصريحاته الشهيرة والعالقة في أذهان الجمهور والإعلانات التي شارك فيها، منها "في بريطانيا كانوا بيقولولي انت مغترب، ودلوقتي المملكة بتديني أعلى وسام عندها"، ومنها "كل ما تشتغل أكتر للمجتمع كل ما تحس بسعادة أكتر".

حبيب القلوب وجراحها



وقالت منى الشاذلي خلال استقبالها الدكتور مجدي يعقوب في بداية الحلقة "حبيب القلوب وجراحها وطبيبها، بنحبك يا دكتور مجدي".

وقال مجدي يعقوب في بداية الحلقة، إن أهم حاجة في حياته افتخاره بالجيل الجديد وتبادل الأفكار معهم ورؤية الكفاءات منهم ودلوقتي يفتخر بهم لأنهم الآن أحسن منه.

وتابع: في ناس علمونا وبعدين احنا زودنا العلم، وزي ما احنا استفدنا من الأجيال الماضية لازم نخلي بالنا من الأجيال القادمة، لأننا موجودين مدة معينة ولازم كل الشغل ده يفضل يستمر والجيل الجديد هو اللي هيعمل كده.

روح أسوان

وفي تصريح له، قال جراح القلب العالمي، مجدي يعقوب، إن هناك روح اسمها روح أسوان وهي روح للخدمة وتحسين النفس ونعامل بعضنا بكل لطف واحترام لاننا لازم نحترم المريض وكذلك نحب زملائنا فهي هي روح أسوان.

وتابع مجدي يعقوب: في جراحين في نفس الكفاءة بتاعتي وأحسن كمان، منوها أن قرار إنشاء مستشفى أسوان أخذته بسهولة لأن هناك قوائم انتظار وكان لازم نوسع المستشفى وطلبت من معماري كبير تصميم مستشفى كبير.

واستكمل: وبالفعل صمم رسم غير معقول للمستشفى في الناحية الغربية في أسوان وقرر مجلس الأمناء عمل المستشفى ولكن تم التوسعة في القاهرة لقلة التكلفة وسهولة وصول الناس إليها، باسم مركز مجدي يعقوب للقلب في القاهرة.

العلاج بدون أجر

وذكر مجدي يعقوب، أن مريض القلب يتلقى العلاج ولا يدفع أجر، فالعلاقة بين الطبيب والمريض مقدسة، فالمريض يثق ثقة تامة في الطبيب والطبيب يجب عليه أن يحترم المريض.

وتابع: أنا اتولدت وكنت بشوف والدي دكتور، ولما اتعلمت في القصر العيني شوفت معاناة المرضى وشوفت إنه يبقى في تجاوب بين المريض والطبيب، وكنت بخفف عن المرضى وأعطيهم الأمل بابتسامة لفاقدي الأمل في الحياة.

وأكد مجدي يعقوب، أن 80% من العالم لا يصلهم العلاج الحديث ويجب نشر المساواة في العلاج والتعليم فهو حق لكل إنسان وهذا يأتي بالعمل سويا مع بعضنا البعض.

وقال يعقوب، في الحلقة، إنه تخرج عام 1957 وبعد مرحلة النيابة ذهب إلى إنجلترا لاستكمال دراسة الطب قائلا "كنت بجمع بين الدراسة والمذاكرة وبين اللعب".