مستثمر أردني يستولي على 33 مليون جنيه من المهن الطبية.. وتحرك دولي لضبطه

كشف اتحاد نقابات المهن الطبية تفاصيل صفقة توريد مواشٍ أُبرمت عام 2018 مع مستثمر أردني، تسببت في إهدار نحو 33 مليون جنيه من أموال الاتحاد، مؤكدًا اتخاذ خطوات قانونية حاسمة لاسترداد كامل المبلغ.

وأوضح الاتحاد، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، أنه تقدم بطلب رسمي إلى المستشار النائب العام – مكتب التعاون الدولي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار من إدارة الإنتربول الدولي للقبض على المتهم، تنفيذًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة ضده، تمهيدًا لاسترداد أموال الاتحاد كاملة.

إهدار أموال اتحاد نقابات المهن الطبية

وترجع وقائع الصفقة إلى عام 2018، حين أبرم اتحاد نقابات المهن الطبية عقدًا مع مستثمر أردني لتوريد عجول إلى مزرعة الاتحاد بقيمة مالية تقارب 33 مليون جنيه، حيث جرى سداد قيمة الصفقة بالكامل نقدًا دون انتظار وصول الشحنة إلى مصر، قبل أن يختفي المستثمر، ما ترتب عليه ضياع أموال الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أنه في ذلك التوقيت كان يترأسه الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء السابق، وكان يمثل نقابة الأطباء في مجلس الاتحاد كل من الدكتور إيهاب الطاهر والدكتور محمد عبد الحميد.

وأكد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، إصراره الكامل على استرداد جميع الأموال وعدم التفريط في أي حق من حقوق الاتحاد، التزامًا بمسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه أموال الأعضاء وصندوق المعاشات.

كما شدد المجلس على التزامه الكامل بقرارات الجمعية العمومية، وعدم توظيف أموال الاتحاد مستقبلًا إلا في الأوعية الادخارية الآمنة، حفاظًا على حقوق الأعضاء وضمانًا لسلامة الموارد المالية.