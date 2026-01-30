بسمة وهبة : رسائل الرئيس السيسي لبناء دولة تقوم على الجدارة والعمل

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، ثم ألقى كلمة قبل مشاهدة الطابور الصباحي لطلبة الأكاديمية، كما أجرى حوارًا تفاعليًا مع الطلبة أثناء تناوله وجبة الإفطار معهم.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الرسائل التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل رؤية شاملة لبناء دولة حديثة تقوم على الجدارة والعمل الحقيقي، مؤكدة أن التقدم يكون نتيجة طبيعية للكفاءة وليس للمجاملة.

وأشارت بسمة وهبة إلى أن تركيز الرئيس على الشباب باعتبارهم القوة الحقيقية لمصر يضع مسؤولية المستقبل بين أيدي جيل قادر على التعلم والتطوير، مع التأكيد على أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم لأي دولة تسعى للقوة والاستقرار.

وأكدت أن الرسائل الرئاسية شددت على أن التعليم الجاد يظل حجر الأساس لأي نهضة، لأنه يصنع وعيًا قادرًا على مواجهة التحديات، كما أوضحت أن الاستقرار الداخلي ضرورة لحماية احتياجات المواطن وضمان استمرار التنمية، مع رفض أي استقطاب يهدد تماسك المجتمع.

وتابعت، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت أن التطوير المستمر هو الطريق الوحيد للبقاء في دائرة التقدم، وأن الجمود يعني التراجع، موضحة أن الإصلاح الاقتصادي مسار يحتاج إلى عمل وصبر وفهم لطبيعة المرحلة، وعلى الصعيد الخارجي تم التأكيد على تمسك مصر بخيار السلام والدعوة إلى الحوار حفاظًا على استقرار الشعوب.