الحبس عامين للبلوجر محمد آل باتشينو بتهمة نشر محتوى خادش والتحريض على الفسق

أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم، حكمها في القضية المتهم فيها البلوجر المعروف باسم «محمد آل باتشينو»، على خلفية اتهامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو ولقاءات خادشة للحياء العام، والتحريض على الفسق والرذيلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات له بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نشر محتوى يتنافى مع الآداب العامة ويخدش الحياء، والتحريض على سلوكيات منافية للقيم المجتمعية، وذلك عبر مقاطع مصورة ولقاءات تم رصدها وتداولها على نطاق واسع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل ممرضًا بقسم الباطنة في مستشفى الدمرداش، إلى جانب نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي.