مواجهات قوية في الجولة العشرين من الدوري السعودي

تشهد الجولة العشرين من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، صراعا من نوع خاص بين الهلال متصدر الترتيب والأهلي الوصيف، في قمة مرتقبة مساء بعد غد الأثنين.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن كل من النصر، الوصيف، والأهلي، الثالث، لكن الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي عاني على مستوى النتائج مؤخرا، رغم كونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة منذ بداية الموسم، لكنه في آخر مباراتين فشل في تحقيق الفوز، مكتفيا بالتعادل مع كل من الرياض والقادسية.

وساهم ذلك في تقليص الفارق مع منافسيه من جهة، وزيادة الضغط على الهلال ومدربه من جهة أخرى، حيث بدأت تتزايد وتيرة الانتقادات لأداء الفريق وكذلك لمستوى بعض لاعبيه الأجانب.

لكن ذلك لم يؤثر على رؤية إنزاجي لموقف فريقه، حيث دافع عن لاعبيه، مشيرا إلى تفاؤله بشأن مستقبل الفريق، رغم أنه أهدر العديد من الفرص في التعادلين الأخيرين.

في المقابل فإن الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي يطمح لتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعدما تواصلت مسيرة الانتصارات للفريق، بفوز كبير في الجولة الماضية 4 / صفر على الاتفاق.

ويأمل يايسله في أن يستمر توهج مهاجمه الإنجليزي إيفان توني، متصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفا، والذي بات يسجل حاليا في كل مباراة تقريبا.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين شاهدا على سيناريو ملحمي تعادل فيه الأهلي 3 / 3 في الوقت القاتل، بعدما كان متأخرا بنتيجة صفر / 3، ليمنح هذا التعادل دفعة معنوية كبيرة لأهلي جدة لاستمرار المنافسة على اللقب.

وسيضع النصر عينه على المواجهة بين الهلال والأهلي على أمل الاستفادة من نتيجتها والانطلاق إلى الصدارة حال تعثر الهلال، وذلك عندما يلاقي الرياض في مباراة ديربي يوم الإثنين على ملعب الأخير.

واستعاد النصر بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس نغمة الانتصارات المتتالية بعدما فاز مؤخرا بثلاثية على الخلود، وقبل ذلك هزم الشباب وضمك والتعاون، ليتمسك بطموح العودة للصدارة من جديد.

ولن تمثل مباراة الديربي عقبة كبيرة من أمام كريستيانو رونالدو ورفاقه من أجل تحقيق الفوز الخامس على التوالي، خاصة أن الرياض لا يزال متعثرا ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

وتنطلق الجولة غدا الأحد عندما يواجه الشباب ضيفه الفيحاء، ويسعى صاحب الأرض لاستغلال صحوته المتأخر بعد تحقيق ثالث انتصاراته في الدوري هذا الموسم، والأكبر منذ فترة بعيدة بنتيجة 4 / صفر على الحزم، من أجل مواصلة التقدم في جدول المسابقة.

ويحتل الشباب المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، أما الفيحاء فله 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويخوض الاتحاد حامل اللقب مواجهة سهلة نظريا ضد المتذيل الخلود، لكن مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو يأمل في ألا تنعكس أزمات الفريق على أدائه، لاسيما في ظل الجدل المُثار بشأن مصير المهاجم الفرنسي والقائد كريم بنزيما، والذي رفض خوض المباراة الماضية ضد الفتح والتي انتهت بالتعادل 2 / 2 اعتراضا منه على تعامل الإدارة معه بشأن ملف التجديد.

وقد يلجأ كونسيساو للمهاجم صالح الشهري والذي سجل هدفين في المباراة الماضية ضد الفتح لكن النجمة المتذيل ،رغم فشله في تحقيق أي فوز هذا الموسم، حصد 3 نقاط في آخر 5 مباريات من تعادلات ثمينة.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 31 نقطة، أما النجمة فلديه 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى غدا الأحد أيضا، يلعب الفتح صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة مع الحزم الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

ويحتل نيوم صاحب المركز التاسع بـ24 نقطة ضيفا يوم الإثنين على الأخدود صاحب المركز قبل الأخير وله 9 نقاط.

وتقام 3 مواجهات أخرى يوم الثلاثاء حيث يلتقي الخلود صاحب المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، مع ضمك الذي يتخلف عنه بمركزين ولديه 11 نقطة.