قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ويتكوف بعد اجتماعاته مع مبعوث بوتين: روسيا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا
يناقشه البرلمان الأسبوع الجاري.. شروط جديدة للقيد بنقابة المهن الرياضية| تفاصيل
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
تطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟
قريبا.. التنظيم والإدارة يعلن مسابقات جديدة لشغل وظائف بالأزهر و4 وزارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات قوية في الجولة العشرين من الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي
عبدالحكيم أبو علم

  تشهد الجولة العشرين من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، صراعا من نوع خاص بين الهلال متصدر الترتيب والأهلي الوصيف، في قمة مرتقبة مساء بعد غد الأثنين.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن كل من النصر، الوصيف، والأهلي، الثالث، لكن الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي عاني على مستوى النتائج مؤخرا، رغم  كونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة منذ بداية الموسم، لكنه في آخر مباراتين فشل في تحقيق الفوز، مكتفيا بالتعادل مع كل من الرياض والقادسية.

وساهم ذلك في تقليص الفارق مع منافسيه من جهة، وزيادة الضغط على الهلال ومدربه من جهة أخرى، حيث بدأت تتزايد وتيرة الانتقادات لأداء الفريق وكذلك لمستوى بعض لاعبيه الأجانب.

لكن ذلك لم يؤثر على رؤية إنزاجي لموقف فريقه، حيث دافع عن لاعبيه، مشيرا إلى تفاؤله بشأن مستقبل الفريق، رغم أنه أهدر العديد من الفرص في التعادلين الأخيرين.

في المقابل فإن الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي يطمح لتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعدما تواصلت مسيرة الانتصارات للفريق، بفوز كبير في الجولة الماضية 4 / صفر على الاتفاق.

ويأمل يايسله في أن يستمر توهج مهاجمه الإنجليزي إيفان توني، متصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفا، والذي بات يسجل حاليا في كل مباراة تقريبا.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين شاهدا على سيناريو ملحمي تعادل فيه الأهلي 3 / 3 في الوقت القاتل، بعدما كان متأخرا بنتيجة صفر / 3، ليمنح هذا التعادل دفعة معنوية كبيرة لأهلي جدة لاستمرار المنافسة على اللقب.

وسيضع النصر عينه على  المواجهة بين الهلال والأهلي على أمل الاستفادة من نتيجتها والانطلاق إلى الصدارة حال تعثر الهلال، وذلك عندما يلاقي الرياض في مباراة ديربي يوم الإثنين على ملعب الأخير.

واستعاد النصر بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس نغمة الانتصارات المتتالية بعدما فاز مؤخرا بثلاثية على الخلود، وقبل ذلك هزم الشباب وضمك والتعاون، ليتمسك بطموح العودة للصدارة من جديد.

ولن تمثل مباراة الديربي عقبة كبيرة من أمام كريستيانو رونالدو ورفاقه من أجل تحقيق الفوز الخامس على التوالي، خاصة أن الرياض لا يزال متعثرا ويحتل المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

وتنطلق الجولة غدا الأحد عندما يواجه الشباب ضيفه الفيحاء، ويسعى صاحب الأرض لاستغلال صحوته المتأخر بعد تحقيق ثالث انتصاراته في الدوري هذا الموسم، والأكبر منذ فترة بعيدة بنتيجة 4 / صفر على الحزم، من أجل مواصلة التقدم في جدول المسابقة.

ويحتل الشباب المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، أما الفيحاء فله 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويخوض الاتحاد حامل اللقب مواجهة سهلة نظريا ضد المتذيل الخلود، لكن مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو يأمل في ألا تنعكس أزمات الفريق على أدائه، لاسيما في ظل الجدل المُثار بشأن مصير المهاجم الفرنسي والقائد كريم بنزيما، والذي رفض خوض المباراة الماضية ضد الفتح والتي انتهت بالتعادل 2 / 2 اعتراضا منه على تعامل الإدارة معه بشأن ملف التجديد.

وقد يلجأ كونسيساو للمهاجم صالح الشهري والذي سجل هدفين في المباراة الماضية ضد الفتح لكن النجمة المتذيل ،رغم فشله في تحقيق أي فوز هذا الموسم، حصد 3 نقاط في آخر 5 مباريات من تعادلات ثمينة.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 31 نقطة، أما النجمة فلديه 5 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي مباراة أخرى غدا الأحد أيضا، يلعب الفتح صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة مع الحزم الثاني عشر برصيد 20 نقطة.

ويحتل نيوم صاحب المركز التاسع بـ24 نقطة ضيفا يوم الإثنين على الأخدود صاحب المركز قبل الأخير وله 9 نقاط.

وتقام 3 مواجهات أخرى يوم الثلاثاء حيث يلتقي الخلود صاحب المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، مع ضمك الذي يتخلف عنه بمركزين ولديه 11 نقطة.

النصر السعودي كرة القدم رونالدو بطولة الدوري السعودي إتحاد جده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

ترشيحاتنا

د. نظير عياد

المفتي: نداء أهل القِبلة لا يلغي المذاهب ولا يصهرها بل يقر التعدد

جناح الأزهر بمعرض الكتاب

رضا عبدالواجد: الشائعات أخطر تحديات المنصات الرقمية والوعي المجتمعي خط الدفاع الأول

الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة»

الأزهر يكرّم أطفال برنامج «بلغت السابعة» ..ويؤكد: بناء الوعي الإيماني يبدأ من الصغر

بالصور

أخطاء شائعة نرتكبها عند شرب الماء.. تضر صحتك دون أن تشعر

أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء
أبرز الأخطاء الشائعة عند شرب الماء

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد